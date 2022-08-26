與張天愛同台片被翻Loop　娜扎被爆為拍拖9個月唔拍劇

憑內地劇《太子妃升職記》而爆紅、早前參加《乘風破浪》第3季的內地女星張天愛，昨日（25日）出招手撕渣男，公開男友兼內地男星徐開騁的錄音，怒揭對方出軌偷食並直斥是「慣犯」。由於徐開騁多次被拍得前往內地女星娜扎所住的小區，甚至深夜到訪香閨送禮，被傳是第三者的娜扎發文否認，更意有所指的說：「這段錄音也是讓我看清了你到底是甚麼東西！」今日（26日）娜扎在內地被拍得去開工，一身黑衣由頭包到腳，全程低頭，但見到粉絲仍有打招呼。

有網友翻出張天愛和娜扎於2020年於晚會中同台演出，相視而笑的一幕，而身為女星李冰冰的妹妹、也是娜扎的經理人李雪，在朋友圈轉發娜扎的聲明並留言：「每個善良的女孩都不該被欺騙，心痛娜扎，別哭，你會擁有純粹美好的愛情。」至於跟張天愛合演《太》劇的男星江奇霖，爆女方拍拖時曾想和徐開騁結婚生仔：「這個渣，真的生活戲比戲好！人不可貌相，真想痛扁你一頓！還好早露出真面目了，不然還一直演下去了！」

另外，有自稱娜扎的粉絲在網上爆料，指娜扎曾為拍拖致9個月不開工：「你以為上一任男友是誰我們不知道嗎？我們只是裝傻充愣幫你瞞天過海，談一次戀愛，九個月不進組，粉絲還傻傻的幫你（辯護），你現在要裝死逼走所有人嗎？你真的蠢，永遠戀愛腦，不管多少年過去都還是這樣！」網民十分好奇所指的前度是誰，並列出多個嫌疑人物，包括陳偉霆、劉以豪、張翰等，並十分質疑爆料可信性。