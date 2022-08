藝人陳法拉在港演藝事業如日方中之際,2014年毅然離港進修,考入美國知名學府紐約茱莉亞學院(Juilliard School)修讀為期4年戲劇碩士課,並向荷里活發展拍過不少短片作品,當中演出首部華人超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),飾演尚氣阿媽更大獲好評。

據外媒報道,《哥斯拉大戰金剛》將會開拍續集,除首集女主角Rebecca Hall與男配角Brian Tyree Henry將於續集回歸外,更驚爆出第三女主角為陳法拉。《哥》(Godzilla vs. Kong)於2021年上映,票房成績超過四億六千萬美元(約港幣三十六億元),今次陳法拉將演出續集,令人引頸以待。