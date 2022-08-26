﻿﻿【美女饕廚】日式便當篇

今次為大家介紹一間位於銅鑼灣糖街的新餐廳，主打日式便當料理，是由好友Don介紹。種類繁多，有鍋物、熱湯、冷麵、輕食、炸物、飯糰、佐酒小吃、和式菓子及日式甜品等，還有幾道日本家常菜和輕食，將平素的生活模式增添了色彩感，和朋友懷緬一下之前在日本上完課一班同學一齊去小店吃便當的感覺。

這裏經典的便當盒，先說炸物，是天婦羅蝦和吉列豬扒，兩者外層炸衣均炸至乾身酥脆，緊緊鎖住裏面食材的肉汁，完全不油膩，做得不錯，美女朋友更再點多一份炸蝦呢！

是日時令刺身，有甜蝦、鯛魚、鱲魚、八爪魚、海膽和吞拿魚腩，白身魚肉質較爽口鮮美，食落煙韌有咬口，散發着淡淡甘甜。而吞拿魚腩則帶油脂的甘香，入口即溶，味道較白身魚濃郁。

照燒魚和牛，前者照燒鯖魚先醃製再烤去醒，與濃稠的照燒醬汁結合，味道緊緊地纏繞在一起。另一款是喜知次一夜干，是好友大愛，這裏做法是把一夜干的魚肉浸軟吸汁，令製成後肉質相對嫩身，像我們本地的鹹鮮魚一樣，把它弄碎拌勻放入熱騰騰的白飯內大啖吃。

直得一提是他們的豆製品。博多冷豆腐帶軟糯的質地，而另一款是先炸後加上了紫菜醬汁，另有一番風味。我最愛是這裏的豆漿，是早上生榨出來，沒有任何調味，滿滿豆香，新鮮濃郁。最後甜品是和菓子和芝麻奶凍。

饕廚貼士：家做吉列豬扒

要做一份極致的吉列豬扒是一門學問；先要選油脂分布均勻、肉甜味香的豬扒，部位可選西冷、肉眼或豬柳。秘訣是「熟成」，將豬扒存放在攝氏0至5度下近一個月，令肉中的酵素分解豬肉的蛋白質並釋出胺基酸，一來令肉質軟化，二來增加肉鮮味。另一方法則是用肉錘或刀背揼至肉身鬆軟。另一重點是炸兩次，炸粉不要過厚，用較粗粒的麵包糠，先用較低溫炸豬肉至剛剛熟，最後再用較高溫炸多一次，才能炸得鬆脆無比並入口甘香豐腴。

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）