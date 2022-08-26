學員態度鬆散欠團隊精神　導師Gin Lee嬲到劈炮

TVB節目《聲夢傳奇2》明晚（27日）播出一集繼續打「逆境波」的藍隊，不但愈挫愈勇、更誓要絕地反擊！面對來勢洶洶的紅隊派出Jasmine（任暟晴）、Jason（陳晉軒）、Sean（文佐匡）、Vivian（江廷慧）及組合XiX《激光中》＋《Dynamite》＋《流非飛》的Power Medley（串燒舞曲），自問舞技不及對家的藍隊索性行吸「睛」策略，驚喜更是浪接浪。

到了第四回合的嘉賓環節，兩隊分別邀得師姐鍾柔美（Yumi）及林君蓮（蓮姐）助陣，Yumi X Sabrina（趙紫諾）跳唱《舞孃》，蓮姐X「翻版蓮姐」趙頌宜（Maggie）型爆獻唱《黑色柳丁》。之前一直被指眼神欠奉、唱歌欠感情的Maggie，這次徹頭徹尾脫胎換骨，不但眼神及聲音均充滿感情力量，而且表演力量與蓮姐不相伯仲，誰也搶不了誰的風頭；最終更獲評審連環激讚，其中資深音樂人張崇德正評謂：「眼神聲音同表演，話到畀我知舞台屬於你，嘉賓只係用嚟襯托」。

進入Encore環節，藍隊則以《A Million Dreams》＋《青春頌》迎戰紅隊的《We Will Rock You》＋《We Are the Champions》，更大打「團結牌」作最後衝刺。面對藍隊步步進逼，紅隊卻竟於重要關頭深陷危機，不但欠缺團隊精神互相指摘，矛頭直指隊中王牌XiX；紅隊排練期間又被發現態度鬆散，最終焫㷫總監郭偉亮（Eric Kwok），激氣地以英文鬧爆學員似細路仔玩泥沙；連一向溫柔的導師Gin Lee（李幸倪），亦揚言嬲到想辭職：「呢個Attitude絕對唔要得，我嬲到唔想再做你哋導師。」