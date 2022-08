學員態度鬆散欠團隊精神　導師Gin Lee嬲到劈炮

TVB節目《聲夢傳奇2》明晚(27日)播出一集繼續打「逆境波」的藍隊,不但愈挫愈勇、更誓要絕地反擊!面對來勢洶洶的紅隊派出Jasmine(任暟晴)、Jason(陳晉軒)、Sean(文佐匡)、Vivian(江廷慧)及組合XiX《激光中》+《Dynamite》+《流非飛》的Power Medley(串燒舞曲),自問舞技不及對家的藍隊索性行吸「睛」策略,驚喜更是浪接浪。

到了第四回合的嘉賓環節,兩隊分別邀得師姐鍾柔美(Yumi)及林君蓮(蓮姐)助陣,Yumi X Sabrina(趙紫諾)跳唱《舞孃》,蓮姐X「翻版蓮姐」趙頌宜(Maggie)型爆獻唱《黑色柳丁》。之前一直被指眼神欠奉、唱歌欠感情的Maggie,這次徹頭徹尾脫胎換骨,不但眼神及聲音均充滿感情力量,而且表演力量與蓮姐不相伯仲,誰也搶不了誰的風頭;最終更獲評審連環激讚,其中資深音樂人張崇德正評謂:「眼神聲音同表演,話到畀我知舞台屬於你,嘉賓只係用嚟襯托」。

進入Encore環節,藍隊則以《A Million Dreams》+《青春頌》迎戰紅隊的《We Will Rock You》+《We Are the Champions》,更大打「團結牌」作最後衝刺。面對藍隊步步進逼,紅隊卻竟於重要關頭深陷危機,不但欠缺團隊精神互相指摘,矛頭直指隊中王牌XiX;紅隊排練期間又被發現態度鬆散,最終焫㷫總監郭偉亮(Eric Kwok),激氣地以英文鬧爆學員似細路仔玩泥沙;連一向溫柔的導師Gin Lee(李幸倪),亦揚言嬲到想辭職:「呢個Attitude絕對唔要得,我嬲到唔想再做你哋導師。」