再度為林家謙演唱會獻聲　JW調侃：佢成日都唔肯唱

歌手林家謙昨晚第4場演唱會，JW再次登場，與他合唱《矛盾一生》及《安全感》，唱完兩人手拖手，JW表示要多謝家謙作好歌給她，家謙反過來表示要多謝她：「其實你係我音樂生涯之中，十分重要。所以我邀請你出現兩晚，當年如果唔係你唱咗《矛盾一生》，都唔會咁多人認識林家謙呢個人，當年你搵我一齊JAM歌，你記唔記得，我都係彈琴，無意之間發現原來我都可以唱歌。」JW說：「係呀，佢唱歌不知幾好聽，但係佢成日唔肯唱！」

昨晚還有岑寧兒（Yoyo）及許廷鏗做嘉賓，許廷鏗台上表示兩人同一間中學，中四已經認識，他指家謙當時中一，參加過學校的唱歌比賽，還選唱梁漢文的《新聞女郎》，那時他已覺得這個師弟聲音好特別，而翻查電郵，原來2013年他已經向家謙邀歌，當中還有一首Demo仍未面世，不久將來希望可以一起再完成這首作品。兩人合唱了《青春頌》及《感覺良好》！

而Serrini則是家謙個唱長駐嘉賓，愈唱愈放的她，每晚為家謙的個唱帶來無窮歡樂，昨晚她又搞笑地，邊唱邊追着家謙問：「可唔可以錫啖，錫啖！Koss me！」搞到他雞咁腳逃亡，觀眾笑爆紅館。

Serrini又再指責家謙，並沒有善待她這位嘉賓：「你係我個fans club會長，完全一啲應緩都冇呀，後台一啲嘢食都冇㗎，放假呢兩日，我上網睇番前幾晚好多其他嘉賓演出片段，每個嘉賓你都去抱人啦，女仔就好開心拖手唱歌，男仔就感動到熱淚盈眶，我覺得我好委屈。」家謙笑住話：「咁你喊啦，你話M到嘛。」Serrini笑駡：「喂！咁私人事你都講！呢啲梗係要留番拍廣告先講啦！」家謙再說：「又係你叫我鬧你嘅。」Serrini說：「大家唔好誤會，其實我同佢唔係好friend！演出完我哋私底下互發訊息都係講啲客氣說話。」家謙說：「下？我已經覆你好多字啦！我平時只係覆人noted 就冇㗎啦！」

騷後Serrini在社交網出甫繼續幽默，貼上兩人合唱影片上面寫：「好sweet吹到耳仔」、「美麗黑森林女巫要捉住年輕男人番巢穴保持青春常駐」拖手唱歌影片寫「求婚一幕」，而歌迷就在她與家謙的留言互動中，有寫pls不要kiss家謙，也有人寫：「你哋兩個結婚啦！」非常好笑。