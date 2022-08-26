尹蓁晞甲狀腺好番減咗27磅　想搵鋼條男結婚！

藝人劉晨芝（Adrienne）與尹蓁晞（Yumi）今日（26日）現身活動，之前因甲狀腺問題而暴肥的Yumi身材已回復昔日苗條，她說：「我靠做運動減肥，但我冇節食，因為我唔係食嘢致肥，我係個病同新陳代謝慢，我個病已經好番晒，前後減咗27磅，自信番晒嚟，有啲人甚至唔認得我。（依家有冇拍拖？）都係照舊，同貓一齊。（靚咗都冇人追？）冇呀！邊有咁多，我想結婚，但唔結都可以，想搵個伴。」

至於Adrienne最近頻頻出海玩水上活動，她說：「我參加咗個配對真人騷拍攝，下星期開拍，所以好勤力玩水上運動減肥，但我唔可以節食減肥，唔食嘢會冇力。」她透露現時92磅，還想多減5磅，Yumi聞言十分驚訝，自言從來未試過100磅以下，但對現時身形已很滿意，只需要操靚身形線條便可。

提到Adrienne的配對真人騷，她坦言已單身兩年多，希望憑節目而成功找到男友：「希望搵個爆肌又靚仔，但當然內涵都好重要，要大家溝通到。」而Yumi謂剛好相反，不愛爆肌男，只喜歡鋼條男，最重要有腹肌。問到配對真人騷的尺度會否很大？Adrienne說：「因為係英語節目，全球都會播，所以都會大膽少少，比堅尼就係一定要有啦，如果遇到個又爆肌又靚仔嘅男仔，大家又感覺到，都唔介意同佢接吻，因為係真配對，而唔係做假，雖然我外表開放，但其實我內心都係好斯文。」