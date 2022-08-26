阿仔小學面試亂答問題　車婉婉勁頭痛：係咪玩嘢呀？

藝人車婉婉今日（26日）出席茶藝活動，一嘗泡茶滋味，婉婉表示以往愛喝咖啡，但自陀B後便轉喝茶，她説：「有BB唔可以飲咖啡，所以試吓飲淡普洱。」她指後來慢慢愛上歎茶，問到家中有否珍藏靚茶葉，她笑言：「我就冇，但我飲晒人哋啲珍藏，哈哈！因為好多朋友鍾意玩茶，鍾意以茶會友。（屋企有冇添置茶具？）冇呀，就算有都唔敢拎出嚟啦，我個仔同我掃場呀，呢啲咁精緻嘅等佢大啲先。」

談到5歲大的仔仔Justus Quinlan（BBQ），婉婉表示阿仔正面臨小學面試，令她大為頭痛：「原來考小學要好多準備，我都未知算唔算準備好，啱啱陪佢Zoom做模擬面試，老師問佢若果隔籬屋火燭你應該點做？通常都會答搵媽媽或者報警，點知佢竟然答『等我換返套制服過去救火先』，佢真係想即刻行動去換衫喎，我坐喺隔離又唔提得，又試過有條英文問題叫佢讀，佢居然同人哋講『吓！我唔識英文喎！』我真係暈低，我心諗你係咪玩嘢呀阿仔？」她笑指囝囝喜愛制服，家中有各式各樣制服：「如果有人嚟屋企，佢可以2、3分鐘就去換套衫出嚟，突然間變Ironman，突然間又救火英雄，日日都時裝表演。」她坦言未有報太多學校：「只係報咗5、6間，我聽到有媽媽報十幾間，但太遠嘅我都唔考慮，咁遠點送返學？」