林心如聞舊愛林志穎出院　祝早日康復跟大家見面

台灣女星林心如今日（26日）以一身「Pink Lady」造型在台灣出席活動，對於舊愛兼好友林志穎今日發文報平安，稱已返家休養，她說聽到此消息十分開心：「這樣很好！希望他早日康復，快點回到工作崗位跟大家見面，不要讓大家太擔心！」談到工作近況，她說稍後會開拍新劇《有生之年》及準備拍真人騷，對於她和楊謹華合演的《華燈初上》大獲好評，問到有否信心《華》劇會在金鐘獎得獎，她說希望努力付出的作品能獲評審的鼓勵：「我相信應該是會有一個蠻不錯的成績吧！但是也是放平常心。」至於《華》劇女主角眾多，問到會報哪一個女角去提名最佳女主角時，她大賣關子：「到時候你們看就知道了！」

另外，日前林心如網上踢爆指有人冒稱是她的姪女並化名為網紅「荷莉」，聯同假助手「姍姍」代表林心如去傾生意，呼籲大家別上當後，今日是她在欺詐風波後首次公開現身，當媒體問及風波相關問題時，雖然工作人員一度攔阻，但她仍保持淡定的回答：「我希望我們社會多一點愛和良善，少一點欺騙和謊言，留給我們的下一代，一個很好的環境和榜樣。大家有任何事情，也希望能夠去查證，不要讓一些不應該受到傷的人，再次受到傷害。」