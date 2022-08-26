分析「賣豬仔」個案！Cheronna接搵工短訊　籲舉報捉騙徒

歌手吳嘉禧（Cheronna）繼「3日2夜」女神陳詩欣早前身在泰國旅遊，收到打工邀約短訊後，昨日（25日日）她也收到疑似柬埔寨「賣豬仔」搵工的電騙短訊，她在社交網公開短訊：「我係咪要去柬埔寨？點覆好呀？」從中見到對方向她說：「你好吖，你想搵散工嗎？容許畀少少時間我為你介紹，可以嗎？」、「唔好意思，我可以Send相關資料畀你睇一下嗎？」及「可以畀一分鐘時間我講解你知嗎？」

Cheronna表示她沒有理睬：「以前都收過唔同電騙，但好似呢種搵工訊息嘅就唔多，通常我都唔覆，不過因為近排啲新聞先留意，會諗係咪關事呢？但我今朝再打開呢個訊息，發現呢個號碼已經唔存在。」雖然她沒有甚麼可做，但覺得可以嘗試舉報，她有睇過研究過這類「賣豬仔」電騙訊息，她說：「可能有人喺香港負責控制，因為我有留意佢哋用嘅言語，之前嗰啲好多都係扮香港人，但今次好多大家分享出嚟嘅訊息，或者佢哋講流利廣東話，都好似本地香港人，所以大家試吓舉報，最緊要都係自己要小心。」

她表示有朋友提出過建議，她可嘗試搵對方詢問是否需要拯救，因為都擔心對方可能都是受害人，她說：「可能嗰個人都係身不由己，所以我先去搵番個號碼，點知發現冇咗，可能真係有人已舉報，所以佢個號碼已經刪除，我估都係用啲太空卡啩。」