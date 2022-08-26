柔軟體質　靈活又高汁

男人要夠硬朗，女人就要夠溫柔，加埋身體柔軟就更加完美喇！喺日本AV界有唔少擁有柔軟體質嘅女優，佢哋可以做出好多高難度動作，加上肢體夠晒靈活，令交歡場面刺激又精彩！

「性」在多花式

喺SOD出品嘅《軟體運動員尷尬的張開雙腿潮噴SEX》中，新海咲係一名游泳健將，身材高挑身材又肌膚白淨，更重要嘅係佢身體柔軟度極高，玩拱橋吹奏同一字張腿騎乘都難佢唔到。除咗做出好多高難度交歡動作外，咲妹仲會畀男優搞到潮吹亂噴，加埋出動大量情趣玩具，可以話幕幕精彩！

任玩唔嬲

由HIBINO推出嘅《柔體J奶爆乳聽話人妻》入面，講姬咲華同老公健太婚姻生活平淡，搞到華妹寂寞難耐。有一日，健太嘅好兄弟大雄到訪，見到姬咲華身材激凸，即時色心大起，更加嚟個胸襲，華妹即時被撻着，兩人趁健太唔在場，便瘋狂大戰起嚟，華妹仲以柔軟體質玩盡各種花式添！

簡評

今次為大家介紹嘅作品以柔軟體質嘅女優為主題，將精彩又靈活嘅床上動作獻給大家欣賞。當中本仙最鍾意新海咲主演嘅《軟體運動員尷尬的張開雙腿潮噴SEX》，原因係咲妹身材一流又身體柔軟，做出好多高難度動作，更加樂意嘗試各種玩意，令作品元素夠多又好睇。