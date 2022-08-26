要知道罩杯大細，有美規及日規之分，因此美規中嘅F罩杯，理論上比起日規更加偉大，而事實上喺美國成人界有兩位F Cup乳神備受注目，佢哋就係嚟自澳洲嘅Gigi Allens及捷克嘅Jenny McClain，今次就將兩人比併一下，睇吓邊個胸器最強！

澳洲乳神

如果要問美國四仔界有邊位著名乳神，嚟自澳洲嘅Gigi Allens絕對榜上有名，事關佢嗰對36F車頭燈，唔單止夠巨型，而且仲相當彈手，絕對係優質奶樽，一直備受男優讚賞。據Gigi表示讀書時係書蟲一名，因冇乜朋友同社交圈子細，所以最大嘅娛樂就係匿喺屋企睇四仔，尤其係最欣賞天后級脫星Sasha Gray及Belladonna演出嘅作品，亦因為咁而令佢萌生做脫星嘅念頭。

高中畢業後，為咗搵快錢，佢喺悉尼一間戀物俱樂部工作，因而認識到唔少成人業界人士，喺對方嘅游說下，2013年10月投身四仔界，由於佢有豐富嘅戀物演出經驗，所以佢為片廠FM Concepts演出嘅出道作《Wrap Stars》，亦係以戀物為主題。憑住激凸上圍同美貌，令佢火速爆紅，之後佢移居到美國發展，更成為炙手可熱嘅爆乳脫星。

Gigi Allens

出生日期：1986年10月21日

身高：177cm

三圍：36F-24-36

捷克導彈

成人模特兒界有好多巨乳索女，好似呢位嚟自捷克嘅Jenny McClain就係其中之一。佢自細嘅夢想係成為模特兒，事實上，論身材嘅話，佢絕對有資格成為一位內衣模特兒，皆因佢擁有一對36F巨乳不但奇峰凸出，而且外形美觀又充滿彈性，真係相當高質。

雖然佢擁有出眾嘅身材及美貌，但係第一次面試模特兒並唔順利，佢坦言當時表現得好緊張，搞到手腳唔協調，仲喺評審面前扑親添！不過咪以為佢波大冇腦，實情係佢嘅讀書成績超好，同時擁有市場學營銷、商業管理等學位，名副其實係高材生一名。既然係咁，佢點解會選擇投身成人模特兒界呢？據Jenny解釋，因為好抗拒返朝九晚五嘅工作，覺得枯燥又乏味，本身嚮往自由嘅佢，從事成人模特兒工作就可以畀佢周圍去嘅機會，仲可以發揮表演欲，感覺自在得多。

Jenny McClain

出生日期：1986年3月25日

身高：170cm

三圍：36F-28-38

第1回合

鬥車頭燈

兩位索女同屬36F嘅巨乳尤物，如果論上圍數字，可謂難分高下，但係論胸形嘅話，雖然Gigi Allens嗰對巨乳備受床上對手讚賞，只係Jenny McClain一對純天然巨乳更加高分，配合鮮嫩嘅乳點，令一對車頭燈更加養眼。

第2回合

鬥曲線美

正所謂「牡丹雖好都要有綠葉扶持」，雖然有激凸車頭燈，但係都要配合埋腰肢同美股，先至展現出身材曲線美，從呢點嚟睇，Gigi Allens便勝過Jenny McClain一籌，事關佢嗰條24吋纖腰，加埋36吋嘅美股，名副其實係玲瓏浮凸嘅身形。

第3回合

鬥吸金力

同屬成人業界一分子嘅Gigi Allens及Jenny McClain，點分出人氣高低？不妨從佢哋嘅吸金力進行分析。Gigi Allens憑住脫界極強人氣，加上喺四仔頒獎禮上獲得多次提名，片約不斷兼且參演埋MV演出，可謂吸金力強。不過Jenny McClain卻憑住佢喺戀物界人氣，經常舉辦巡迴成人演出，吸金力同樣強勁。

Gigi Allens稍勝一籌

作為成人業界中嘅爆乳代表，論上圍嘅話Gigi Allens同Jenny McClain可謂實力均等。不過要獲得乳神名號，單論車頭燈大細係唔夠嘅，仲要講樣貌、身材及氣質。老實講，如果綜合呢兩項嚟睇嘅話，始終係Gigi Allens稍勝一籌，原因在於佢喺四仔中嘅演出誘惑度十足，反應亦夠誘人，試問點可能唔令男人心動呢？