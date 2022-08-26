王菀之技驚四座演出獲101分　身兼3職壓力大！

歌手王菀之（Ivana）主演的14場舞台劇《Proof求證》昨晚（25日）展開，Ivana今次飾演的天才數學家女兒之角色，被讚技驚四座，好多圈中朋友睇完騷後，包括謝安琪留言大讚她叻女，指她的演出好感動做得好好，給她101分。

身兼監製、翻譯劇本及女主角三職的她壓力更大，她說：「真係未試過經歷咁多考驗，今次劇裏面要Proof咩係愛。意想不到劇外都要Proof信任及愛。首先我要多謝同我一齊演出三位演員陳淑儀、吳鳳鳴及陳康，以及台前幕後所有工作人員，八號風之後，第二日一落波大家二話不說就返齊場館總綵排，毫無怨言上下一心，作為監製，我真心求証到隊團好有愛。」

演出完頭場，她坦言自己太累，未去看留言也未分享自己演出感受：「因為呢個劇演完會有一種餘韻喺個腦裏面，個人冇咁快醒番現實，好多謝圈中朋友小儀、謝安琪佢哋嚟支持我，佢哋都有同我講好好，但係我應該係冇快興奮到，除非有盒飯係我面前。」對觀眾讚她演出達「AAAAAAA+」水準，她說：「我覺得101分及7個A都唔係我一個嘅，係成個團隊攞到嘅成績表，我真係好感動，好感恩，好多前輩林家棟、任賢齊、陳可辛、吳鎮宇、張敬軒，佢哋雖然忙未來睇，但係我見到收到佢哋嘅心意，真心多謝，呢啲係鼓勵力量。」

今次表演場地跟坐第一行的觀眾距離非常之近，她說：「咁近我有時會諗，佢會唔會連我腳有粒嘢都見到。」劇中她與演其男朋友的陳康有親熱戲，兩人何會因觀眾太近而尷尬？陳康即說：「唔會啦！演員來嘛！我哋好專業！反而覺得演來更刺激！」Ivana老公Eric有冇睇？她笑說：「未呀，你哋唔好爆劇情啦，（佢幾時睇？）唔知呀，（佢知你有親熱戲？）哎也，唔知呀。」

而飾演她爸爸的陳淑儀老師就大讚Ivana演出非常之好：「好開心今次有咁好伙伴一齊做呢個劇，我只可以用幸福兩個字形容。大家都做得好好。」演姐姐的吳鳳鳴也對她讚不絕口：「呢個妹做得好好。」Ivana說：「家姐個角色超難呀，佢平日係一個好好嘅人，今次做衰人佢下咗好多苦功，做得好乞人憎呀。」