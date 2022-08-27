【是日通勝】

農曆八月初一

壬寅年 戊申月 壬子日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、上午9時至11時

凶時：凌晨3時至5時、中午11時至1時、下午3時至5時

宜：交易、出行、動土

忌：開渠、放水、取魚

幸運方向：坐南向北

幸運數字：16、22、31、36

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：有暗戀對象者宜跨出一步，表白有望成功！

金牛座：鬥氣傷感情，有伴侶者勿讓溝通問題惡化。

雙子座：財運一般，做人不能太自私，要多為人設想。

巨蟹座：投資宜採取保守策略，勿沾手高風險項目。

獅子座：行事忌衝動，有可能因下錯決定而要破財。

處女座：不乏求財機遇，但仍需謹記知足常樂的道理。

天秤座：事業運比較差，宜保持低調，勿多管閒事。

天蠍座：幸運指數排首位，生活無憂，心情靚到極。

人馬座：倒霉時能看清別人的真面目，算是一種得着。

山羊座：運勢有起有跌，謹記身處順境時不應太得戚。

水瓶座：身心狀態佳，謀事易成功，但仍需付出努力。

雙魚座：處理錢銀問題有點糊塗，貪心易令騙徒得逞。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）龍 正財旺

（跌）羊 是非多

鼠：事業運極佳，公事上的建議易獲得認同。

牛：吉星高照，財源滾滾來，讓你喜出望外。

虎：謀事踏實，不會紙上談兵，易交出佳績。

兔：運勢下滑，勿將小事化大，忌鑽牛角尖。

龍：正財運佳，努力工作，可望多勞多得。

蛇：渾身正能量，有利創業，得着比預期多。

馬：是日沖煞，許多難題湧現，要冷靜應對。

羊：容易惹是非，面對意見分歧時要沉住氣。

猴：話頭醒尾，能看穿別人心思，有助溝通。

雞：諸事不順，心不在焉，事業停滯不前。

狗：運勢佳，謀事如魚得水，事業有聲有色。

豬：桃花運上升，單身者易遇到不錯的對象。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

十二星座下半年運勢（三）

天秤座

感情關係方面，未結婚的朋友要留意跟伴侶之間相處的期望，可能大家的想法有分歧，或有不同的要求，當中有甚麼困難，都是好好學習相處的機會，而不是以分手去解決問題。下半年姻緣運不錯，多結識不同的新朋友，有利你的人際關係。有結婚對象的天秤座朋友，不妨考慮拉埋天窗，但要大家有共識，不要一廂情願做自己想做的事。10月至11月要多留意健康，抵抗力較弱。

天蠍座

下半年工作較忙碌，但是開心事，跟同事相處融洽，感覺良好，專心努力工作，多勞多得。年底的日月食會影響天蠍座朋友，好大機會感受到一些事情，甚至關係需要完結，重新開始。訂立一些新的個人目標，改變現有的生活模式，好像單獨生活或者與另一個人共同生活等，都可以把握改變的時機。檢視自己現在處於甚麼位置，給自己了解生活的方向，只要心裏有清晰目標，都是好的計劃。

人馬座

下半年開始有偏財運，尤其是11月之後，有做投機生意的你要爭取機會；有計劃生育的人馬座朋友不妨多努力，機會亦相對增加。留意8月左右，工作上可能會有些變動，是你之前預計不到的，改變也不一定是壞事，順其自然。與伴侶相處會有較多摩擦出現，可能是要訓練耐性，學習不要動不動就發脾氣，多留意對方的想法及感受，照顧別人的需要。