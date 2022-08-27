被周嘉洛笑「狗樣」！林夏薇3愛犬攬住瞓　老公讓路

視后林夏薇（薇薇）與周嘉洛昨日（26日）為無綫新劇《寵愛Pet Pet》拍攝一場感情大躍進戲份，在此之前，薇薇先跟劇中愛犬「冬甩」拍攝獨白戲。場地烈日當空無遮無擋，穿上長袖戲服的演員苦不堪言，連狗狗亦要瞓冰墊及食冰粒降溫，工作人員又讓牠在水池休息，見狗狗趴低，薇薇即拿起冰塊放在其耳朵及鼻樑，又出動雨傘為牠遮太陽，非常細心。

日夜開工少見面

家有3隻愛犬的薇薇最近日以繼夜開工，笑言每次返家，愛犬都黐實唔放：「套劇令我返到屋企更加親近狗狗，非常掛住佢哋，狗狗都一樣，連我坐按摩椅同瞓都要攬住，明明之前佢哋好Cool又有性格㗎！」在旁的嘉洛即取笑：「唔怪得你個樣愈嚟愈似狗啦！」薇薇不甘示弱反擊：「彼此彼此啫！」狗狗如此黐身，問老公可有詐型？薇薇說：「唔會，佢會讓位，爭寵係另一樣，早兩日打風，我約咗好耐冇見嘅朋友聚吓冇陪佢，但佢後來都有出嚟Join。」

至於嘉洛透露家中有一隻11歲玩具貴婦狗，由牠幾個月大開始養，隨着狗狗年紀漸長，他坦言感觸甚深：「因為好少時間陪佢，依家會少啲約朋友，寧願留喺屋企。（有冇難忘事？）佢同我都唔鍾意去街，每次帶佢落街，唔夠15分鐘就扭抱，好嗲！依家年紀大都冇咩病痛，係關節同白內障問題。（養多隻狗陪佢？）應該唔會，依家狗狗由媽咪照顧，唔想佢太辛苦。」