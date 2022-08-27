惠康「笑印」活動獨家換購美國品牌康寧鍋多款皇牌產品

【營業資訊】為迎接中秋佳節，惠康超級市場與美國品牌康寧鍋推出全新一輪的「笑印」活動，由即日起至11月24日期間舉行，顧客凡購物每滿HK$60即可獲得笑印一個，集齊指定數量的笑印或yuu會員積分即可免費獨家換領或換購限量小家電及餐具！

是次惠康「笑印」活動獨家換購的康寧鍋7款產品，包括兩款鍋身於法國製造的雙耳鍋（3.25及2公升）、章魚燒機、三文治窩夫機、10.5吋及7.5吋圓碟套裝、8.5吋圓碟兩件裝及湯碗兩件裝。其中兩款3.25公升及2公升的雙耳鍋更是限量推出，大家絕對要趁早儲夠笑印或yuu積分以成功換領或換購喇！

康寧鍋以超耐用的Pyroceram材質打造而成，雙耳鍋不但傳熱快，同時耐高溫和抗污漬耐用易清潔，雙耳手柄加上透明玻璃蓋極為方便，設計時尚大方，烹調後原煲上枱亦很得體，而且適用於微波爐、焗爐、雪櫃及洗碗機，絕對是一煲多用之選。此外，康寧鍋全新推出的章魚燒機及三文治窩夫機簡單易用，無論是製作早餐、下午茶或消夜都十分方便。7款人氣產品於即日起開始換購，數量有限，換完即止。