Call Call Call Collar！美少女戰士小廢包

近來女生都流行孭小廢包（MIcro Bag），各大品牌都不絕推出相關款式，但為何叫小廢包呢？原來那是指只有約手機Size大小的小小小手袋，相信不少人就會連隨想到第二個問題，這般細小的手袋仔，究竟可以袋幾多物品呢？咁所以佢個名就有個「廢」字囉......

然而，潮流嘅嘢，的確係識條鐵，大部分人覺得有點「廢」，偏偏就備受女生追捧，連永遠美女界代表、今年踏入30周年的《美少女戰士》，都大玩聯乘推出小廢包面，令一眾粉絲們心心眼！這系列的小廢包是台灣愛金卡公司推出的「美少女戰士Crystal果凍包icash2.0」中隨卡附贈的透明果凍包，一套5款，對應不同的水手服戰士，包包的設計不但以水手戰服的衣領為造型，而且更特意把四合釦部分設計成蝴蝶結造型，配套更有帶精美設計的同色系背帶，可供肩背或斜背攜帶，同時吊飾還印上對應角色的小圓卡，少女心十足。

產品於近日已經開賣，門市售價為399台幣（約HK$104）一個，而網購則是435台幣（約HK$113）一個，可惜它只在台灣發售，想買都要諗諗計先。