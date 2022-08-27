諗定開英國場　泳兒唔怕確診數字上升影響個唱

歌手泳兒、ANSONBEAN（陳毅燊）、施匡翹及雲浩影等昨晚（26日）出席港台活動擔任表演嘉賓。近期正忙於為《聲夢傳奇2》學員準備比賽而每日只睡得2小時的泳兒，昨晚全程戴着口罩，她説：「可能真係唔夠瞓，好似有少少唔舒服，即刻做快測好彩係陰性，會食番啲維他命增強抵抗力，呢排口罩都打孖上，冇必要都唔會除罩。」問到她10月舉行的演唱會準備工作如何？她説：「Rundown寫好晒，但太忙未開始排。（呢排確診數字升番，有冇擔心受影響？）疫情無辦法預計，如果到時真係開唔到都冇辦法，最重要係大家安全。」她指雖然近期工作多，但未必代表收入相應增加，又表示希望能盡快通關能到外地旅遊：「完咗演唱會想去英國旅行兼探朋友。（同男友去？）如果真係去到當然同男朋友，一個人去旅行我唔得，會好悶。（將演唱會帶埋去英國舉行？）當然想啦，寓工作於娛樂，又可以慳番機票錢，哈哈，等我同公司商量吓先。」

至於早前確診新冠肺炎的ANSONBEAN，坦言未知感染源頭，幸好未有對工作造成影響，他表示在家隔離期間主要以休息為主：「本來企圖喺屋企健身，但有心無力，之前工作太忙，今次隔離就當還休息債。」他指一出關就安排了很多活動：「攀石、游水、打拳同跳舞，但原來唔可以做咁多，打拳都唔係好夠氣，不過最近開始愈嚟愈好，啱啱用一個星期就錄完兩首新歌。」