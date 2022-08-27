沙律分享泰國之旅　心靈平靜尋找真正自己

性感女神張沛樂（沙律）參與的香港開電視《重新出發》泰國篇，昨晚播出最後一集，沙律在其社交網上載水着，拋出33E「胸器」，閉上眼睛悠然自得在享受日光浴，她寫下長文分享拍攝感受，她說：「無論觀眾眼見的節目帶來有甚麼的感受，對沙律來說這段過程都體驗了，而無結論的。」

她指過程中她把體驗觸動起來的任何感受和情緒在當下盡力去表達、去解碼出來，令大家有所回憶旅行的感覺，從而激發自身的行動力去實行，體驗一下和她講述不一樣的旅程。

她說：「終於明白，去旅行會尋找真正的自己，因為環境的改變的確會遠離煩囂，語言不通可能令你恐懼，但亦會少了很多不必要的資訊令自己得到平靜。」由於不同圈子、不同地區有着不同的習性和文化，令旅行者眼界開闊，懂得尊重任何一人和愛着每一個由很多的人的集體意識創造出來的地方。

她說：「你會因為過往一些固執的價值觀和看法得到改變和鬆動，這些每個人自己都會知道。《重新出發》，我想不單止只是兩年無到外地，再次旅遊，而是懷着甚麼的心情和狀態去跳出過往每天必定習慣做的事呢？」最後，她鼓勵大家去旅行的心態不要想那麼多，開心地玩吧！