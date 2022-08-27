新勢力抬頭　港漫新一頁

說到「港漫」，對不少人而言可謂既熟悉又陌生。熟悉是因為它曾經陪伴不少港人成長，上世紀八、九十年代盛極一時，經典作品不計其數。令人陌生的是，它沉寂了好一段長時間，就像跟我們失聯一樣。不過最近一連有15本本地原創中長篇漫畫誕生，風格更是百花齊放，除有傳統港漫Style，更樂見出現不少非傳統風格作品，為港漫巿場注入不少新氣象。

70後繼續追夢

今時今日在香港，莫講話想靠畫漫畫搵食，連創作和出版一本漫畫書都甚困難。難得同時有十多本全新原創漫畫面世，自然引人注目。原來這些都是通過首屆「港漫動力」—香港漫畫支援計劃的兩輪嚴謹遴選，從近80位參加者中勝出，獲得港府「創意香港」資助而出版的第一批「港漫動力」資助漫畫。

當中獲金奬漫畫的《貓面具少年》，主筆/漫畫家是70後的廖光祖。自小愛畫畫的他，跟當年的年輕人一樣，未畢業就搵工，而當時正值港漫最興盛的年代，需要聘請許多漫畫助理，於是他便入行。後來港漫步入低潮期，他轉行做廣告，變成業餘漫畫人。他指當時入行條件不高，主要負責執稿工作，全都是邊做邊學。執稿工作即是幫主筆的稿畫上其他線條，例如：畫實景、衫花、風位（速度線）、鈎頭（公仔頭）及駁身（公仔身）等，通常會因應不同助理的專長或意願去編配工作。這些都是轉做寫稿（主筆的統稱）前必做的基本功，若本身識講故仔，可做圈稿（美術主筆），即是透過一些好Draft的草圖講完個故仔，然後交給助理做鈎頭，嵌吓嵌吓變成一份稿。雖屬流水作業的港漫手藝，卻逐漸形成現時大家眼中的傳統港漫風格。

隨着科技進步，漫畫創作工序亦變得更簡單方便。阿祖指，只要一有Pad在手，透過電繪人人都可以可做插畫師，甚至做漫畫主筆，換句話亦代表入行門檻比以往低。從前要手繪，用鉛筆起稿，然後落墨再擦走鉛筆，完成百多二百頁後還要逐張Scan，相當費時。現在這些流程包括做背景、上色或做黑白、網點等，都可用Pad完成，慳好多時間。所以現在創作漫畫，由冇到有、由頭到尾好多都可以自己做晒。至於出書，他坦言由創作到出版，主要都是面對生計問題。此資助計劃正好提供一個機會讓他在半年的創作限期裏，毋須擔心生計，全神貫注創作漫畫。同時也讓他發現香港原來還有很多人想畫漫畫，而且不少讀者也表示會支持港漫，令他在追夢的路上不感弧單。

生力軍愛長篇創作

相比起阿祖，Pen So可說是漫畫行業的新力軍，其名字大多出現於設計界，擅長用黑白線條表達作品。這位90後，於10多年前開始從事設計工作，在2013年為見大師級漫畫家馬榮成，參加動漫基地－漫畫大師班，後來更與一班學員自資出版了一本漫畫大師班作品集，可說是他人生第一個繪本作品。算是半隻腳入了行的他，隨後轉戰漫畫，並陸續得到多間出版社邀請合作，在2016年至2019年間先後出版個人繪本《香港災難》，並與作者余兒合作出刊《九龍城寨：浪漫大逃亡》場景故事畫集及懸疑書籍《禁靈書》等。

這次他憑着個人首個長篇漫畫《回憶見》獲特別嘉許獎，將其筆下極富層次感的黑白世界滲進漫畫。他認為漫畫是一種透過繪圖和故事跟讀者溝通的多元創作，他認識不少漫畫人跟阿祖一樣，通常在社交平台分享的都是四格或單格漫畫，就像散文般；這跟大家都是用業餘時間去畫有關，但就造成一個斷層，長篇漫畫近乎零作品出現，令他萌生創作長篇漫畫的念頭。他認為今次計劃亦是一個難得的機會，至少能讓香港多了長篇漫畫出現，故希望活動可每年持續舉辦，從而推動港漫發展。

同場加映：經典港漫逐代數

港漫歷史橫跨數十年，早於上世紀五、六十年代已出現無數膾炙人口的經典漫畫作品，你又對哪一本有深刻印象？