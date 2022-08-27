主題美酒節　又有借口飲番杯

愛酒的香港人，除了葡萄酒、清酒和烈酒，還有很多選擇，Happy Hour時最愛飲啤酒，雞尾酒的花款亦有很多，近日有不同主題的酒節舉行，大家又有藉口飲番杯喇。

暢飲台灣啤

每逢Happy Hour，最喜歡拿1瓶啤酒和朋友談天說地，佐敦半露天酒吧餐廳Flower Years在今個夏天舉行Beyond HK啤酒節，為客人帶來世界各地的精釀啤酒，9月出場的就有3款台灣品牌。2019年創立的酉鬼啤酒，包裝滿滿懷舊風，今次供應人氣的吐司法(掉的)邊大冰紅、蘋果和漬鳳梨香氣的戀夏365日、酸爽的強波酸啤，另外有朱古力戚風波特、大三元XPA和撥雲霧見蓬萊仙島 Hazy IPA。生啤則有芭樂鹽小麥選擇。買3瓶啤酒會有優惠價，買滿3杯生杯可獲品牌啤酒杯1隻。除此之外還有鄧爸麥酒的新北馬告啤酒、桃園酸柑茶啤酒、苗栗士多啤梨笑啤和雲林咖啡啤酒，餐廳亦有金色三麥啤酒供應。飲酒時可配香脆鹽酥雞和台式小食拼盤等台灣口味，9月8日及22日晚還有本地街頭樂隊駐場，肯定好熱鬧。

Negroni做主角

雞尾酒的配搭日新月異，不過經典款式始終恒久不衰。如Negroni選用金巴利酒、氈酒和甜香艾酒混合而成，受酒友喜愛，多年來亦有加入創意配搭。意大利利口酒品牌Campari和合作夥伴於9月12日至18日舉行國際慈善慶祝活動Negroni Week，因應10周年，今年本地有超過40間餐廳和酒吧參加，Aqua推出加入日本旨味苦精酒和綠茶打造的Negroni N5、COA的Cacao Husk Rosita內有可可果穀和龍舌蘭酒等，Darkside則以朱古力、黑冧酒、梅酒等調配Ume-Negroni。於活動開幕及閉幕派對上都有不同的活動，另外還有9月18日的Negroni無間斷早午餐和調酒藝術工作坊等，讓各位對這款雞尾酒有更深入認識。