《Street Fighter》35周年　買殼送「街機」？

今年是經典格鬥遊戲《Street Fighter》系列誕生35周年，坊間紀念活動多籮籮，配件品牌CASETiFY亦參與其中，宣布推出一系列聯乘電子配件，將遊戲多款標誌性元素融入其中。

聯乘產品中以限量春麗透鏡保護殼最為特別，選用了春麗招牌必殺技「百裂腳」為主要圖案，完美還原當年的點陣圖畫質及文字，極具懷舊味。另有又有融入了角色選單的手機保護殼，除咗見到春麗、阿龍、軍佬、青狼及印度佬的大頭像相，其中一個方格更是鏡面設計，自戶照鏡時可幻想自己化身遊戲角色，相當有心思。

除手機保護殼外，這個系列還備有包AirPods及AirPods Pro保護殼、MagSafe無線充電板、手機支架和不銹鋼保溫瓶等配件。而成功登記優先選購名單並透過預售連結購買此系列任何產品的顧客，更有機會免費獲贈特別版紙板模型乙個，摺出自己的專屬迷你《Street Fighter》街機！

同場加映︰新作明年推出

提到《Street Fighter》，其系列第6集將於2023年登陸PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S和Steam。新作將加入新的操作系統「Modern Control Type」和「自動實時旁述功能」，並提供「WORLD TOUR」和「BATTLE HUB」等對戰模式，改寫格鬥遊戲體驗。