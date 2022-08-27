梁靖琪2歲囝囝表演芭蕾舞　天生唔怕醜行搞笑路線

藝人梁靖琪（Toby）、胡諾言夫婦，及陳柏宇夫婦今午（27日）陪同自己小朋友，到新光戲院參加芭蕾舞學院表演。Toby笑言比2歲囝囝更緊張：「原本冇乜嘢，但個個都問搞到我都緊張埋，其實我開頭都覺得阿仔唔得㗎，2歲幾之嘛，但老師影咗條片畀我睇發現佢跳得唔錯喎。」她指囝囝筋骨似老公一樣繃緊，想他多郁動所以帶他學舞，她表示兒子天性唔怕醜又跟她匯報班中有很多女同學，又懂得搭人膊頭，遺傳了她蠱惑一面：「佢依家識反白眼，又會專登叫錯人個名，我爸爸話佢係行搞笑路線，佢好識氹人。」談到工作，她指預備進軍飲食界，問到會否太困身冇時間照顧家庭？她説：「今年出咗月餅，因為有個好拍檔，我主力做推廣，多咗時間湊仔。」

至於胡諾言與太太陳淇就陪同3個小朋友，以及胡諾言姪仔一同到場表演，胡諾言表示疫情下小朋友少了活動機會，他說：「好感恩，難得有機會畀佢哋郁動吓，冇可能叫佢長時間留喺屋企。」他指看小朋友綵排時令他回想當年的自己：「睇住佢哋好似鴨仔咁坐晒喺度聽老師講解，好有共鳴，好似自己當年台慶採排嗰陣咁。」陳淇表示囝囝今日表演打功夫：「佢依家學緊詠春，但我一路都睇唔到佢葉問上身。（有冇同佢切磋吓？）唔好啩，我同佢練黐手算啦，哈哈。」胡諾言表示囝囝有跟功夫教練學習：「當然個師傅專業佢自己就唔專業啦，畀佢試吓。（有冇叫爸爸同佢練習？）梗係冇啦，不過有叫佢表演吓睇吓學成點，啲學費都好貴嘛，哈哈，點都要畀啲嘢爸爸媽媽睇吓。」