本日日本：陪你成長！送BB《寶可夢》戒指

送嬰兒戒指的傳統相傳起源於16世紀的歐洲，代表「一生擁有豐足的食物，不為飢餓受苦」的祝福，一直延續至今。最近《寶可夢》（Pokémon，又名《寵物小精靈》）官方的嬰兒用品品牌Monpoké聯同寶石飾物品牌U-TREASURE推出首款嬰兒戒指，值得作為《寶》粉絲的父母留意！戒指上除了有孩子的誕生石（共12款可選）外，還可從皮卡丘、耿鬼、伊布及波加曼等9款精靈、合共29款圖案中選擇其中一款加入設計中，內側可刻上小朋友的姓名、生日、體重、身高等（最多6個字），材質方面有純銀、18K黃金、18K玫瑰金及白金4款供選擇。依據小朋友的手指大小來製作，另外媽媽亦可將戒指當成頸鏈吊墜穿戴，待小朋友長大才送贈給他，讓《寶可夢》和媽媽一同守護孩子成長。現可於U-TREASURE Concept Store池袋及U-TREASURE Online Shop有售，純銀售38,500日圓（約HK$2,195），18K黃金、18K玫瑰金及白金各售71,500日圓（約HK$4,076）。