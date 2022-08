女星白雲天生我「才」,身懷35E重量Cup上圍,雖曾稱一直深受巨胸「困擾」帶來很多不便,但近年轉做KOL後的她因常網晒噴血度爆燈的索照,大受網民歡迎,今日(27日)她網晒出浴照答謝網民長年支持。以出浴照作回饋的白雲,在相中只穿比堅尼,在浴缸中甫士多多,但焦點始終是其E Cup之「峰」利幾乎破衣而出,這輯沐浴「露」寫真,令網民瘋狂畀Like!

白雲留言說要慶祝其社交網的粉絲追蹤人數已破10萬大關:「Thanks all my first 100K fans.我想找的人就是你們,不喜歡我的人我從不討好,連話也不會多說一句。世界那麼大,有一班志同道合的朋友、有一班就愛我是我的人,非常美妙」她又以英語留言稱喜歡清早起床時那份未知會發生甚麼、會遇見誰的感覺,認為人生只活一次,要好好把握。