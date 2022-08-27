炎明熹挑戰着高踭鞋企足5個鐘：當係一種試煉！　　

歌手炎明熹（Gigi）、連詩雅（Shiga）及黃妍等今日（27日）現身尖沙咀，為Mira Place Gimme LiVe音樂節10周年「五音十色」擔任表演嘉賓，吸引大批樂迷到場支持。近日表示自己再度長高的Gigi，今日穿上5吋高跟鞋到場，問到會否不習慣？她說：「最高試過7吋，要睇當日狀態，試過着唔係太高嘅但感覺好攰，又試過着更高但又冇乜嘢。」她笑稱每件事對她來説也可以是挑戰，包括穿高踭鞋：「試過有次專登唔坐唔除，着住企足5個鐘，結果當除鞋嘅時候對腳好似離開地面咁。（點解要咁做？）當係一種試煉，可能要練100年先習慣，哈哈。」

問到穿高跟鞋或性感打扮間那種挑戰更大？自己會否有底線有甚麼一定不會試？她指要看場合及公司安排：「冇理由去樂園玩着高踭鞋嘛。若果大家勸我唔好做，又或者我感到有危機感嘅事情我或者會Say No。」問到是否代表不拒絕性感？她即調皮回應：「睇吓公司畀唔畀我着啦，咁公司都要經我屋企人同意先得㗎嘛，我係咪好聰明呢？哈哈！（同男仔拍Kiss戲？）呢個係之後嘅嘢，我想做好唱歌先，呢個係我初心。」她謙稱現時「歌都未唱得好」，和後多前輩仍相差太遠。

Shiga就表示久未有唱現場，令她心情緊張至失眠：「年幾冇試過喺現場觀眾面前唱，呢年幾主要拍節目，好驚觀眾唔記得我係歌手，哈哈。」她坦言見到很多粉絲特意到場，對此十分感動。談到近況，她表示正為一個愛情節目拍攝中：「負責做主持，係一個15集嘅節目叫《因為愛情》，會喺J2播。」她表示節目找來多對伴侶，分享疫情期間大家遇到的難題：「例如有夫婦由疫情開始一直分隔兩地，個老婆仲要啱啱有咗，而且仲湊住個家姐，好在個家姐好懂事，幫手照顧妹妹。」她坦言令她憶起年幼時母親湊大她的經過，而眾人不同的故事亦令她經常忍不住感動落淚，她笑稱製作團隊找她任主持其中一個原因就是她眼淺。