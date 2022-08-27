視后唐詩詠跟名師學戲　被狠批演技連「垃圾都不如」

視后唐詩詠早前接受好友陳敏之的節目訪問，自言從小性格內向的她，孤獨感較強，直言覺得上天要地選擇入娛樂圈，是為了改變她。唐詩詠透露在拍劇集《不懂撒嬌的女人》前，曾在馬來西亞跟法國老師學戲，是她的演技大躍進關鍵所在，她娓娓道來：「喺嗰個舞台直頭覺得自己係塵都不如，原來差到咁樣，我好記得我上咗一個禮拜我喊咗3日，個老師真係鬧到我，垃圾都不如。」她直言當時自己包袱大，所以老師不停殘酷地鬧:「當刻係好傷心，但如果你信佢，過到呢關，佢就會好教到你。」這次經歷對她而言是一個人生的里程碑。據知，該名法國老師叫Philippe Gaulier非常有料。

此外，唐詩詠圈中好友多，而其中一位馬國明則在眾人中心地善良、非常純良。2人老友鬼鬼合作無間，最近在《白色強人II》中再次飾演一對，馬國明原來都有火爆一面，唐詠則見證過馬國明發脾氣的一刻，大爆見證馬國明大發脾氣一面，她表示：「我感受過佢火山爆發，嚇死人！（係點㗎？）譬如本來係10蚊，但我哋講咗係8蚊，咁佢突然就發好大脾氣。可能之前已經醞釀咗一啲情緒，可能忍咗好耐。」