KIA新Niro EV　接力登場

定位在EV6之下的新Niro EV，輸港的有基本版和Deluxe版，兩版本的「一換一」車價皆不到40萬。據悉首批限量現貨最快10月可交車。

繼EV 6在港推出，轉個頭的新款Niro EV亦宣告抵港。Niro EV在3年前首度抵港，作為起亞(KIA)於香港市場的電動先驅，如今轉新款，不止採用全新平台構建，車廂空間及車架剛性俱增，亦換上新外觀設計、配備最先進輔助駕駛及安全系統、新增V2L對外充電功能.....

擁有僅0.29Cd低風阻系數的新Niro EV，建基於第3代K平台，車長和軸距分別增至4,420mm(+45mm)和2,720mm(+20mm)，車闊亦來到1,825mm(+20mm)的新水平。無論車廂空間或是尾箱容量，聲稱是同級車型中最大。比起前款，尾箱在標準布局下達475L(+24L)。此外，隨着新車架的剛性增加，操控和轉向性能均進一步改善。

輸港的有基本版和Deluxe版，兩版本均搭載64.8kWh電池，續航力達460km(WLTP)，而該電池組置於座椅底，與頭冚下的永磁同步電動馬達共同發功，可輸出150kW最大功率，約相等於204ps馬力，起步瞬間，高達255Nm峰值扭力早已準備就緒，由單速波箱負責傳動，7.8秒可完成0~100km/h加速。充電時間方面，以100kW及50kW快充，0-80%分別只需45分鐘及65分鐘；即使以11kW中速充電，講緊亦只不過是6小時20分鐘。