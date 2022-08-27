披荊斬棘︱杜德偉任賢齊拗手瓜　激烈到抖唔到氣

歌手杜德偉（Alex）正在參與內地真人騷《披荊斬棘》，最新播出第二集迎來首次公演分組，32位男藝人自願組隊，得到曾比特主動邀請組團，決定要一同合作玩樂器表演，Alex就會負責彈結他，而他在曾比特、范世錡和朱嘉琦之中，作為最有經驗的「哥哥」，獲推舉成為隊長。

節目組問到Alex跟其餘3位隊友的溝通方法，他說：「暫時沒有問題，我覺得我們比較像同學，在房間中彈彈唱唱，好像就是學生露營，這是我已經很久沒有的新鮮感，我會非常珍惜跟他們在一起的每一天。」

他都隊員讚不絕口，指3個都是很乖巧的小孩子，不論他肌肉痛、感到寒冷、還是在表演上都會得到隊友的幫忙，感謝隊員成為隊長的靠山，更特別講到：「曾比特可愛又認真，會主動去安排一些事情去做，又有很多想法，讓我會想要去依賴他的感覺。」

節目組中有各隊長拗手瓜比併的環節，當中任賢齊挑選了要跟他對戰，不過在比賽開始前小齊都有特別提醒：「我們要小心，不要受傷。」過程中，他和小齊都用盡全力，尤其是小齊用上整張臉的表情來抵抗，突然他放開手說：「不行，我不能呼氣。」他起來謝謝小齊，更大讚他非常給面子，可愛地完結了一場拗手瓜大賽。

此外，Alex趁着空閒時都會視像太太分享近況，並講到初踏舞台便發生了小意外：「投票轉身時在樓梯踩空了，整個人滾了下去，好險那裏燈黑了，有些人看到，不過我就以最快的速度起身，覺得自己好靈活。」而太太李曉冰表示擔心之餘，都十分支持老公擔起隊長的責任，希望他好好帶領其他團員。