【Zac玩Zac食】只想尋覓一個肯陪食車仔麵的人

朋友都知我好少食車仔麵，主要係怕地方狹窄食得唔舒服，仲有選擇困難症嘅我，真係好難揀嗰啲樣樣都差唔多味嘅餸。但係我嘅好朋友既然講到「一生只想尋覓一個肯陪佢食車仔麵的人」，誘拐我去食一間佢話食完絕唔會後悔嘅車仔麵，咁就惟有陪佢去開下眼界。

呢間位於荃灣西嘅車仔麵舖，外表同一般小舖冇分別，真係行過都唔會特別留意，但係入到去地方光猛開揚，座位寬敞，已經加分；打開餐牌首先吸引我嘅係沖繩黑糖豬手配麻辣撈麵，再揭一頁見到阿茘特濃沙嗲車仔沾麵，再揭係秘製牛筋牛肋腩蒜油撈麵；我好亂啊！又話食車仔麵，都唔係一張紙揀麵、揀湯、揀咩餸嘅！

朋友話我係星級生活達人，梗係帶我食非一般嘅星級車仔麵啦！雖然佢哋都有一般嘅車仔麵好多餸嘅選擇，但老闆為求創新，特別加入新搞作、希望品嘗傳統車仔麵以外嘅新派口味。

點咗黑糖豬手麻辣撈麵，HK$68一份有6嚿豬手，啖啖肉都嫩滑且充滿黑糖的獨有香味，配上麻辣撈麵同吃，黑糖更能中和麻辣味，令到口感更加溫和易入口，再配支自家製冷泡人參烏龍茶，一絕。

日式沾麵向來深得港人歡心，老闆以香港傳統茶記及日本文化進行Crossover，由九龍城老字號的沙嗲湯底師傅教授獨門沙嗲變奏為日式沾麵食法，仲可以有如傳統車仔麵般，自行選擇3款心宜配料，將港日風味並存，我讚！

牛筋及牛腩是吃車仔麵的人氣配料，佢哋選用牛肋肉與牛坑腩這兩個部位一同燜煮，愛其口感腍身且脂肪較低，選用秘製醬料再加入冧酒及玫瑰露燜足8小時以上，而這個秘方傳承自老闆嘅爸爸，亦同荔枝角有關，更加係餐廳名字嘅來源，想知嘅話下次去食麵嘅時候不妨同老闆傾吓就知答案。

Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

-星級生活達人

-自由寫作人

-為國內雜誌撰寫旅遊飲食文章

-於商業電台節目作客席旅遊主持

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