王梓軒展示音樂才華　 《淪落人》Crisel演技歌藝同樣出色

藝人王梓軒、菲律賓裔演員Crisel Consunji及胡渭康等，舉行一連三場的《音樂劇的奇幻旅程》演唱會，由於眾人獻唱不少動畫歌曲，引來不少家長帶埋子女捧場。誕下B女沒多久的Crisel，坐月後即投入綵排，為了這次演出更紮肚收身，於台上展示弗爆身形，令觀眾眼前一亮。曾預告會有拉小提琴環節的梓軒則大騷音樂才華，後段還以英文狂Rap約5分鐘，為觀眾帶來驚喜。

鑑於MIRROR演唱會發生嚴重事故，是次舞台設計簡約，沒有任何機關，團隊事前亦做足綵排，令演出順利完成。而薛家燕更專程前來捧場，睇得投入的她不時隨着節奏拍掌，大讚一眾表演者演出精彩：「呢個騷真係好睇，近年少見，真係好Magic。佢哋唱咗好多外國經典歌曲，其實香港有好多高水準嘅表演者，又唱又跳，我坐喺台下都有衝動上去玩埋一份，我唔睇就真係損失！真係要做多啲呢類騷，咁香港樂壇就可更加國際化。」家燕姐表示Crisel演技毋庸置疑，但想不到歌藝原來同樣出色：「佢把聲靚到不得了，我好鍾意佢把聲。我仲想遲啲搵Crisel做我音樂老師呀。佢喺個騷度換咗好多造型，直情係舞台嘅Queen。」她更指梓軒有Rap的絕技，梓軒對此表示：「技巧上真係好難，好彩條脷冇打結，嗰5分鐘要背嘅歌詞，加埋差唔多係全晚歌曲咁長，兩日前我仲背緊。」

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