郭羨妮抱開放態度　不抗拒女兒入行選港姐

藝人郭羨妮（Sonia）與陳國峰等，晚上出席兒童演藝表演活動，Sonia10歲囡囡Kylie亦是表演者之一，難怪這位「星媽」悉心打扮現身捧場，她笑說：「囡囡今晚表演體操，係佢自己主動提出要參加，我都有提佢表演時要注意嘅事項，點知佢嫌我長氣！」

對於囡囡富表演慾，Sonia採開放態度，直言他朝對方想入行或參選港姐，自己亦會支持。至於新工作，Sonia坦言：「全職休息同湊女先，都可以拍吓廣告、做吓輕鬆嘢，但暫時唔水諗拍劇住嘞，一來太辛苦、二來發覺自己記性唔係幾好，唔可以再飛紙仔讀劇本嘞，拖慢人拍攝進度就唔好啦。（計畫隔幾耐之後先再接戲？）隨緣，呢啲嘢睇完緣份，咁我都冇關自己後門嘅。」

對於主演劇集《冥冥之中》收視差，Sonia表示未有介懷：「拍完我就好開心㗎嘞。（下次小心啲選擇劇本？）我覺得個劇本好好喎，至少係我嗰part，其他人唔知。（咁點解得咁嘅成績？）我覺得係角色、支線太多，咁會影響咗觀眾追劇。」至於香港小姐踏入50周年，Sonia表示無綫有聯絡她希望「出手相助」，可惜時間上難以配合，最終她唯有婉拒。