MIRROR騷意外︱阿Mo父親再發文集氣　望找出事件的來龍去脈

人氣男團MIRROR上月（28日）於紅館演唱會中發生墮屏慘劇，導致女團COLLAR成員So Ching男友、舞者李啟言（阿Mo）及張梓峯（阿峯）緊急送院。阿Mo仍在伊利沙伯醫院深切治療部。阿Mo父母亦已飛返香港照料。事件發生至今已一個月，阿Mo父親李盛林牧師透過社交平台第5度作出禱告，請大家繼續守望，表示:「請為我們向神感恩。」

長文如下:

1. 從事發到今天剛好是一個月了，回想當時的情況到現在，雖有很多生活各方面的適應和調整，但都是經歷了另類的學習和祝福。

2. 在上一封代禱信提及為啟言晚上有安寧的睡眠，現在他稍有改善而感謝神，多謝大家持續的記念。

3. 為護理愛心的配合照顧感恩。

4. 據專家醫療團隊的診治，啟言（MO）比預期進步。

*請為我們代求：*

1. 祈願神藉各方的醫療專家和護理繼續幫助啟言（MO）的運動神經和感知神經，最新的醫療方案能幫助有所進展。

2. 祈願啟言（MO）能靠主耶穌專注努力並安心配合治療和休息。在過去艱辛的一個月中，能在心態上調整，面對滿有盼望的明天。

3. 為香港政府所成立的「跨部門工作小組」能清楚找出是次事件的來龍去脈及真正的原因，並作出適當責任的處理和跟進。