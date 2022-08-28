【是日通勝】

農曆八月初二

壬寅年 戊申月 癸丑日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、晚上7時至9時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

宜：祭祀、出行、動土

忌：詞訟、移徙、乘船

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：3、18、29、47

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：健康運比較差，若身體感到不適要盡快求醫。

金牛座：多點笑容，可獲幸運之神眷顧，謀事更順利。

雙子座：春風滿面，今天有能力給身邊人輸出正能量。

巨蟹座：長命工夫長命做，切勿為了工作而賠上健康。

獅子座：做人要懂得感恩，趁順境時回饋對你好的人。

處女座：處理感情問題有點糊塗，愛與不愛要搞清楚。

天秤座：愛情運欠佳，若發現感情出問題要及早正視。

天蠍座：凡事向好的方面想，身處逆境也要保持開朗。

人馬座：事業陷入低潮，無論做任何事都要量力而為。

山羊座：運勢勝人一籌，單身者有望看到脫單的曙光。

水瓶座：頭頭碰着黑，勿把失意放大，內心好過一點。

雙魚座：比上不足比下有餘，別把不快的事情放在心。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）豬 桃花旺

（跌）羊 財運差

鼠：春風滿面，待人謙遜有助收獲好人緣。

牛：桃花旺，出門易有艷遇，單身者要把握。

虎：平易近人，能跟不同人搭訕，話題不絕。

兔：給另一半送上禮物，有助感情迅速升溫。

龍：粗心大意，做事多甩漏，勿作重要決策。

蛇：頭腦清晰，做事有條理，事業漸入佳境。

馬：運氣下滑，諸事不順，固執己見更大鑊！

羊：是日沖煞，意外開支增多，銀包易乾塘。

猴：善於溝通，工作表現優秀，獲上司肯定。

雞：財運旺，適合理財投資，易有意外收穫。

狗：心浮氣躁，易說錯話，得罪人也不自知。

豬：桃花大旺，有伴侶者可重溫久違的甜蜜。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

沒有下屬緣的領導面相

俗話說：「一個籬笆三個樁，一個好漢三個幫。」事業的好壞，除了要靠自身努力，還要擁有好的人緣。對於領導來說，有一批好下屬，無論從事甚麼行業都容易成功。那麼如何從面相看出這個老闆的下屬緣？

顴骨高：

顴骨在相學中代表權利欲、控制欲及領導力。顴骨高的人性格霸道，而且實力突出，大多為領導，但做事風格較偏執，有時不考慮下屬感受，因此不太受員工喜歡。

鼻子大過嘴巴：

人們常說：「嘴大吃四方，鼻大財運佳。」反之鼻大而口小的人通常較固執，自我觀念較重，即使身為領導，也很難聽進旁人的意見，加上做事猶豫不決，引致與下屬有較多矛盾，下屬緣不是很好。

嘴巴歪斜：

嘴巴歪斜的人通常能言善道，在職場中有一番作為。但據傳統面相學記載，嘴巴歪斜的人懂得察言觀色，趨炎附勢，上位較快，但自身能力不強，器量較小，往往較難得到下屬愛戴。

鼻樑坍塌：

鼻子在面相中主管財富，其特徵能判斷出一個人的性格和運程。鼻樑坍塌的人通常責任心不強，缺乏自信，在工作中不具備領導能力，疑心重，難以得到下屬支持。