周秀娜摷勻18層樓得個吉　愛貓失蹤玩謝全家人

女星周秀娜（Chrissie）家有兩隻愛貓Ballball及Bearbear，牠們在家中的地位十分崇高，獲Chrissie全天候貼身照顧，並自封「剷屎官」，回家首要任務便是清理貓兜，由於Ballball淚線短及發達，眼睛經常有很多分泌物，Chrissie每天都會細心清潔，之後再跟牠玩耍，有時連腳底毛都照顧到，會拿着剷毛機幫愛貓剷走多餘的腳底毛毛。

近日，Chrissie搬屋並特別請家人來幫手睇貓，怎料依然發生「失蹤事件」，嚇到她飛起！她受訪時說：「當日Bearbear放咗喺背包度，我就喺度清貓砂兜，點知清清吓，屋企人話Ballball唔見咗，大家都好擔心，全屋係咁搵，佢平時匿開嘅地方又搵，冇匿開嘅地方都搵，但都搵唔到。」

匿廁所搵窿捐

由於Chrissie懷疑Ballball在她開門丟垃圾時走了出後樓梯，她遂上下兩層去搵，而她的弟弟更走勻18層樓梯走搵，但都找不到，大家愈搵愈擔心，在家中發愁的時候，竟突然出現曙光，Chrissie說：「我哋見到洗手間馬桶水喉窿位，有條細毛尾巴趷咗出嚟，先知原來佢縮埋咗入去好細嗰個位。」尋回失貓，大家當然非常開心，齊齊鬆一口氣。