【失蹤人口】徐靜蕾忽然現身孕味濃　傳在美國待產

和趙薇、周迅及章子怡被封為「內地4大花旦」的內地女星徐靜蕾近年行蹤低調，久久未有新作，她於去年7月在社交網寫下：「只想告訴未來的你我：不需要後悔，一切都是最好的安排。」後，至今超過1年未有更新社交網站，同時有傳她已和台星男友黃立行移居美國，今年5月有身在美國的網民爆料稱在超市見到她，更有網民笑言要把未有公開露面多時的徐靜蕾列為「失蹤人口」。

日前一名身處加拿大溫哥華的泰拳教練，網晒和「三哥」苗僑偉及太太戚美珍等人的大合照，最令人驚喜的，是徐靜蕾竟然也在合照中。該教練稱三哥兩夫婦跟他學打拳，又指徐靜蕾是從美國洛杉磯來到溫哥華探朋友兼來練拳。

現年48歲的徐靜蕾在相中以鬆身白衣示人，氣質依然，但有不少網民卻認為她孕味濃，面龐比前圓潤，紛紛懷疑她在美國待產，不過也有網民質疑如果她真的懷孕，無理由會去練拳，認為她可能心廣體胖而已。曾豪言「我自19歲起身邊就沒有斷過男友」的徐靜蕾，和黃立行愛情長跑逾10年，一直愛得低調，雖曾傳出婚訊，但她去年曾表示暫未有結婚的理由，並承諾：「如果哪天結了，一定告訴大家」。