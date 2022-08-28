東方日報C1：郭富城出招追落後　中秋狙擊周迅

內地中秋檔競爭激烈，共有10部電影上映，當中金像影帝郭富城的《斷網》大戰3金影后周迅的《世間有她》！城城已拍片搶先宣傳，但在內地知名電影數據平台的「想看度」，暫時落後周迅一截。帝后互撼以外，名導爾冬陞新片及張晉、李治廷主演的大片都爭住上，加上《明日戰記》及《獨行月球》延長映期，眾片由排戲院至搶票房，拚個你死我活！

由於疫情關係，近年不少片商「勒住」新片遲遲未上映，靜觀「疫」變，但隨着暑假檔強勢回歸，《獨行月球》上映至今大收逾28.18億元人民幣（約32.2億港元），令中秋檔成為不少片商的目標，已有10部電影被指將於該檔期上映，加上《獨》片與古天樂、劉青雲的《明日戰記》延長映期至橫跨中秋檔，這場12片之爭相當壯觀！

「想看度」先輸一仗

趕上中秋檔的還有《世間有她》、《海的盡頭是草原》、《斷網》、《還是覺得妳最好》（港名《飯戲攻心》）、《我要和你在一起》、《狼群》、《請別相信她》、《媽媽》及《陪你在全世界長大》等，當中由3位女導演張艾嘉、李少紅及陳冲聯合執導、周迅與易烊千璽、馮德倫主演的《世》片，以及郭富城、林家棟、任達華3位金像影帝孭飛的《斷》片最受關注，早前城城更特別為北京國際電影節拍片落力宣傳，期間擺出招牌電眼笑容，着觀眾多多支持。不過直至昨日，《世》片在內地知名電影數據平台的「想看度」有36.2萬人次，比《斷》片的11.2萬人次高一截，相信《斷》片劇組要加倍發力。

爾冬陞新作迎戰

其餘「勁敵」方面，爾冬陞新作《海》片改編自歷史上的「3千孤兒入內蒙」真實事件，由陳寶國與馬蘇等主演；而軍事電影《狼群》集兩位好打之人張晉及蔣璐霞擔綱，加上型格十足的李治廷，亦有一定捧場客。張晉老婆蔡少芬早前上載一段張晉身穿軍服起舞的影片，拿着熱水壺的張晉本來跳得好有型，怎料一揈之下將熱水送進口裏，即時熱到大叫，蔡少芬自言「笑到流口水」。兩公婆隔空打情罵俏，曲線為電影宣傳，難怪該片在社交平台的話題量一直高企。

12套戲鹿死誰手，要待中秋過後才揭盅，但由於實在太多電影爭位，大有機會如暑假檔前夕般出現「集體撤檔潮」，以避開惡鬥。

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