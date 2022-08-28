樂善堂連續兩年獲品質保證局頒發抗逆貢獻管理大獎

【特約報道】新型冠狀病毒病肆虐，「九龍樂善堂」(簡稱「樂善堂」)自2019年開始，一直站在抗疫最前線，策劃、籌募資源、推動不同類型抗疫服務，急市民所需。

「樂善堂」今年度、已是連續第二年獲得「香港品質保證局」頒發「傑出抗逆貢獻管理大獎(卓越社區支援)；劉愛詩總幹事連續兩年獲當局頒發「傑出抗逆貢獻領袖」。彭家榮中心主任獲頒發「傑出抗逆貢獻前線人員」獎項。本堂對於「香港品質保證局」頒發之獎項深表感謝，認為是對本堂抗疫工作的一種肯定和認同。

「樂善堂」是年度能夠再度獲獎，主要是在2022年2月份、本港爆發新型冠狀病毒病第五波時，即時投入多項抗疫計劃，協助有需要之確診人士。

連續兩年榮獲「香港品質保證局」頒發「傑出抗逆貢獻領袖」的劉愛詩總幹事在台上分享時表示，「今年年初，疫情進入第五波，確診數字飆升至每日5萬宗，確診人士無論在藥物及物資上缺乏支援，我們接獲一些來自院舍及社區求助個案，但因資源有限，僅能作出有限支援。幸而香港是一個充滿愛心的地方，一方有難，八方支援，我記得2月初一個下午和恒基負責人傾談近期服務需要，恒基立即與本堂用了一日時間啟動了「恒基兆業『抗疫基金』x樂善堂居家抗疫支援計劃」， 為確診院舍及劏房基層戶提供平安藥、防疫用品、食物、生活用品等物資。在2022年2月至4月份兩個月內，支援了208間確診的安老及殘疾人士院舍，讓31,200名院友及職員受惠；以及5,536戶確診劏房和基層戶、共22,144人士受惠。」

劉愛詩總幹事續稱，「另一個緊急抗疫支援項目就是與社會福利署攜手合作，在石硤尾體育館及港灣道體育館設置暫託中心，為確診而輕症之長者提供照顧服務。由於長者體弱，加上當時長者及家屬對於接種疫苗以保護自己的意識不高，長者患者個案急升，公營醫療嚴重負荷，急症室充斥確診者。本堂受社署委託，首先要在石硤尾體育館建立暫託中心，包括設置床位、購置醫療儀器、招募醫護人員、製定運作流程、風險管理等，幸而本堂一直運用ISO管理，團隊學以致用， 加上社署管理層悉心指導，在短短三日內，由零開始，建立了一個提供180個床位的暫託中心予確診長者。團隊之後將石硤尾暫託中心之經驗，應用到灣仔暫託中心，3個月內，服務逾500名確診長者。最近， 疫情再次反覆，本堂於6月下旬開始再次與社署合作，在石硤尾及灣仔重開暫託中心，為有需要之確診長者服務。」

劉總幹事表示，「以上兩個項目能夠在第五波疫情下，以最短時間並具效率地投入服務，全憑樂善堂近年在社會福利、醫療等服務範疇上之擴展並產生了協同效應，加上團隊專業和合作精神，官商民速效合作，以及3年多前開始投入ISO 9001質量管理，提升了機構質量和效率，使團隊具信心去投入不同抗疫工作及多元化服務，藉使社會上最有需要的弱勢社群能夠受惠。本堂再次感謝『香港品質保證局』對本機構和團隊抗疫工作之肯定。」