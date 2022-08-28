且試天下︱趙露思執二攤武功非凡　孖楊洋闖蕩江湖營造「最甜CP」

由內地「新一代古裝女神」趙露思夥拍人氣男神楊洋領銜主演的古裝劇《且試天下》，在內地影視平台曾創下37億播放量，而新劇吸引之處，全因女一趙露思有「小趙麗穎」的光環，不過有傳她此劇是執楊冪二攤，且跟楊洋亦敵亦友的緋聞也充滿話題性。而《且》劇將於9月1日（逢星期一至五），晚上8:30於港台電視31播出。

現年23歲的內地小花趙露思，5年前為追夢而參加選秀節目《超級女聲》，惟做歌手不成而從演，意外接拍劇集《鳳囚凰》成功展開銀色旅程，再憑《傳聞中的陳芊芊》而爆紅，先後與頂流男神楊洋、肖戰及宋威龍等合作，被稱為新一代「男神收割機」，成為網民最愛的95後小花之一。

憑趙露思的人氣，加上《且》是改編自作家傾冷月的同名小說，同劇演員還有李若彤及內地實力派演員張豐毅。劇情講述男女主角攜手闖蕩江湖的愛情故事，俊男美女打造「甜寵劇」被外界一致看好。不過劇集播出時卻是非多多，其中有傳趙露思是執二攤，皆因劇組最初鎖定的女主角為楊冪，一心造就她和楊洋再續前緣，彌補在劇集《紅樓夢》中兩人天人永隔的遺憾，可是楊冪當時已簽約等開拍《愛的二八定律》及《謝謝你醫生》等而請辭，結果讓趙露思冷手執個熱煎堆。

至於劇中，趙露思和楊洋不斷派糖，可是有傳兩人面和心不和，據劇組人員爆料，指楊洋嫌入行5年的趙露思未夠班，開拍後亦傳出為爭戲份，服裝及化妝的侍遇而明爭暗鬥，而兩人成功營造出「最甜CP」，只因兩人夠好戲。

劇集一開始，講述飾演「白夕」的趙露思和「黑豐」的楊洋早已認識，但未算深交，只是因齊捲入權力鬥爭中，朝夕相對下而漸生情愫。兩人又因性格迥異而經常鬥嘴，變成一對歡喜冤家，最令粉絲驚喜是趙露思完全駕馭一人飾演多重性格的戲路，本身扮演俠女的她，渾身滲透着英氣，但同時又流露惡女一面，可是內心卻相當善良，而外表柔弱的她武功超凡，任何武器都能得心應手，其中一場戲，她竟以毫無殺傷力的衣袖作劍，更成功擊退敵手。