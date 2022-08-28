「口罩小姐」Josephine做過七師傅真人騷　年過50想入娛圈

50位參加ViuTV選美真人騷《尾二一屆口罩小姐選舉》的參賽者陸續被「掀罩」露真身，憑用胸部打鼓而獲網民加持為「喪過ERROR」的「法國行為藝術家」76號Josephine(花名:五姑娘/釨湮），其實芳齡已經55歲，不過她對娛樂圈充滿憧憬，她覺得：「年過50都參賽，係因為人愈大，就會愈多不可能，不可以、不應該，我就係想畀大家睇到，其實無論幾多歲，想做乜都係可以㗎，只要唔影響、妨礙、傷害到别人嘅情況，自由自在咁做自己。」

跟伍詠薇撞樣的她其實非全素人，曾任堪輿學家七仙羽的演員：「我做過七師傅個真人騷，係佢推薦我參加，對演藝方面都有啲認識，因為曾經到法國學藝術，識唱法文歌，亦到過日本演出過舞台劇，仲拍過電影添，我最鍾意身心靈健康，所以識唱心經。」

由於家庭背景關係，自少她已遇上情緒問題：「試過撼頭埋牆，爸爸都因為抑鬱患癌症過身，家姐都係因為癌症過咗身，成長中充滿情緒困擾，所以我學習打坐、身心靈嘅事，希望心靈愈嚟愈強壯。」雖然生逢不幸，但她覺得做人要有使命感：「好想透過自己經歷，去感染身邊嘅人，去追尋自己嘅夢想及希望，想透過演藝生活，以生命影響生命，話畀人聽，就算 55 歲都可以帶希望畀人、可以追夢。」她亦感激七師徒的支持及鼓勵參賽，覺得跟對方有種連結感覺，尤其是目標一致：「都係一樣想普渡眾生，有殊途同歸之處。」

而54號參賽者、歌手鍾雨璇亦是七仙羽的「門徒」，她多謝對方安排演出真人騷機會，最難忘是：「七師傅喺台上介紹我， 好感動，表演完落台已經喊，因為佢真心好想我喺娛樂圈做得更好，好落力幫一班『唔紅』嘅徒弟。」