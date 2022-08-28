【心理測驗】一圖測出你的成功指南

俗語有話「失敗乃成功之母」，要成功除了在一次又一次的失敗中吸取經驗外，與每個人的個性都有密切相關。想知道自己還欠缺哪些取得成功的必備元素？不如由自己的直覺入手啦！

【問題】

請你憑直覺，在下圖中第一眼見到的是甚麼？

A.融化的雪山

B.布甸

C.人樣

D.油漆罐

【結果分析】

A.缺乏「合作」

你習慣一個人做事，不會依賴於別人，有很強的責任感及使命感，亦正因如此不會把事情假手於人，因為這樣會令你更為不安。其實有時結合他人的力量，可以令你變得更強，別人亦可以刺激到你的思維，令你進步，學會「合作」可能令你更易成功。

B.缺乏「勇敢」

為人謹慎的你，在決定人生每一步的時候都會選擇一種最穩陣的方案，不會選擇有關賭博或冒險的事。或者對你來說，都會有一些想嘗試或挑戰的事，但似乎欠缺了一顆「勇敢」的心。其實不要害怕失敗，主動一點，或者需要比平日更多的精力，但成功的關鍵其實離不開努力的追求。

C.缺乏「冷靜」

充滿熱情及動力的你，認為停下來是浪費時間，因此會不斷向前沖，甚至會忽略了身邊的人。值得注意的是，盡全力向前衝的你，可能看不見眼前的事，會錯過一些重要的細節，如果你可以冷靜下來，停一停，重新評估正在做的事，離成功會愈來愈近。

D.缺乏「挫折」

理性的你往往不會按靈感行事，經常都會進行深入的思考，徹底分析、做好備案才行動，所以失敗的機率較少。如果你回看過去所發生的事，你可以從中了解自己的優點，找到一些忽略了的東西，獲得一些提示，預見更確定的未來，從中令你更好獲得成功。