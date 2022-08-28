《ONE PIECE》聯乘服飾　粉絲必搶！

劇場版《ONE PIECE FILM RED》已在港上映，粉絲們除了看電影以外，還可入手周邊商品作支持。（互聯網）

陪伴不少人成長的日本超人氣漫畫《ONE PIECE》（海賊王），今年迎來25周年。為慶祝而推出的劇場版《ONE PIECE FILM RED》電影，於8月6日在日本上映，截至近日已狂收100億日圓票房，到近日終於在港上映，並請來人氣偶像Anson Kong@MIRROR及Marf@COLLAR為電影角色配音。海賊粉絲除了入戲院捧場外，還可穿上電影和時尚品牌合作推出的聯乘服飾系列，將應援精神延申至造型！

歌姬美音應援Tee

日系品牌JOURNAL STANDARD推出6款長袖與短袖設計的T恤，系列以劇場版的「UTA LIVE NEW GENESIS」LIVE作為創作靈感，加入很多電影中主角世界級歌姬「美音」的元素。其中兩款印上歌姬 「美音」印花，還有一款特別作以樂隊Tee風格設計，其餘款式就走簡潔風，印上簡單的文字及印花標誌，非常適合日常穿着。T恤尺碼由M至XL不等，適合男女穿着，粉絲們千萬不要錯過！

Coser加持演繹角色家居服

超可愛家居服品牌Peach John與《ONE PIECE》合作推出多款動漫角色服裝，包括家居服、內衣及外套等，更請來Coser穿上系列服飾演繹主角歌姬「美音」及其父親紅髮「撒古斯」的神髓，與劇中人物相似度十足！系列最特別的是與「美音」專屬服裝非常相似的家居服套裝，由略帶透明的紗質物料製成，下襬呈喇叭狀散開，背面的喱士飾有翅膀圖案。除此之外，還打造了羅賓、奈美等的內衣套裝，設計非常精緻。男士方面，就可以選擇「撒古斯」家居服套裝，煥發狂野魅力！