古巨基一口答應客串《阿媽》　姜濤High爆：我鍾意佢呀！

歌手古巨基近日驚喜客串電影《阿媽有咗第二個》，更與主演姜濤合唱15年前作品《愛回家》，歌曲大受歡迎，至今點擊率已突破40萬，並登上音樂發燒影片排行榜三甲，成績理想！導演彭秀慧今日（28日）於社交網上載與姜濤、古巨基合照，坦言當初冇信心請古巨基「出山」，豈料對方竟一口答應：「雖然我和他同公司，他也有來過看我的舞台演出，幾年前還差點有一次合作的機會，但去年籌備拍攝之際，基仔還在「養尊處優」享受當爸爸生活，而且他也好像很久沒有拍戲了。所以當我知道他一口應承，真的非常驚喜......」又指及後發現其歌曲《愛回家》竟與戲中劇情不謀而合，古巨基爽快搭通天地線讓歌曲能夠用於電影上，更將編曲自由度交畀佢，令佢直呼感動。

彭秀慧又透露當初姜濤得知可以同古巨基合作，反應非常熱烈：「至於姜濤，他知道有基仔參與，反應竟然比我想像中大。『我鍾意佢呀！我有睇佢啲電視劇㗎！我好鍾意《情深深雨濛濛》㗎！睇到識背！』」並大讚古巨基演出恰到好處：「那天，古巨基，飾演古巨基。他走進錄音室的自如，擁抱美鳳（毛舜筠角色）這個恩人的實在，看着方晴（姜濤角色）這個新人的欣慰，基本上是第一take已經100分。」