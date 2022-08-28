衛蘭耳機失靈照演出　Dear Jane望月內能補辦演唱會

歌手衛蘭、許廷鏗（Alfred）、林奕康及Dear Jane等昨晚（27日）現身會展，為《新城台慶FABULOUS4音樂會》擔任表演嘉賓，獻唱多首名曲。打頭陣的衛蘭，在耳機斷續失靈下繼續演出，直至唱完整首歌後才更換耳機，非常專業。林奕康於台上宣布今天（28日）與太太踏入結婚5周年，即場為太太送上《難得一遇》冧爆太太。Dear Jane 出場時即搞熱氣氛，更令全場觀眾站起來，將音樂會氣氛推至高峰。

騷後Dear Jane眾成員大呼「未夠喉」，主音Tim說：「好玩！見到現場觀眾氣氛好好，我哋又玩得爽。」他更大爆自己因之前為與C AllStar合作的演唱會踩台多次而「入晒腦」，結果剛才演出後打算落台時行錯路。談到演唱會因颱風關係被迫延期，眾人大表可惜及失望，Tim説：「有傾過想盡快做返，希望1、2個月內做到。（疫情反覆有冇擔心防疫措施收緊？）其實疫情，唉！好攰呀，希望大家順順利利、保持安全，冇辦法。」他們表示屆時就算真的收緊措施限制入場人數，也想完成演出：「開多場都冇所謂，希望買咗飛嘅都有得睇。」