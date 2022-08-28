【台灣觀光待發】入境條件「團進團出」全程戴口罩

隨着世界疫情趨向輕症化，不少國家現已全面開放邊境，觀光客入境亦可免篩檢、免隔離；但香港人最愛旅遊地之一的台灣，對「全面開放觀光」卻一直只聞樓梯響，未見實際行動；幸好上星期台灣總統蔡英文終於宣布，現正評估開放邊境時間表，待配套措施準備好，便可適時開放觀光。

觀光旅客入境條件

按現時台灣交通部觀光局擬定及修正中的「旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引」草案，觀光旅客入境台灣未來擬要符合以下幾個條件：

（1）接種新冠疫苗追加劑

入境台灣旅客及導遊領隊人員，除必須接種了新冠疫苗外，也必須接種新冠疫苗的追加劑，並配合最新防疫政策遵守PCR檢疫規定。

（2）跟旅行團「團進團出」

旅客亦必須跟隨旅行團入境及出境台灣，隨團導遊及領隊亦要隨時留意旅客健康狀況，也要備妥足夠的口罩及酒精供團友使用。

（3）行程中禁止離隊

旅行團人員除要接受過防疫訓練外，亦要協助旅行團團友遵守每天測量體溫等防疫規定，行程中亦絕對不容許團友中途離團脫隊。

（4）旅遊全程戴口罩

旅客在赴台旅遊期間，全程都要戴上口罩，雖然用餐時可除下口罩，但也會被勸導盡量避免交談，減少互相感染機會。

台灣現時入境政策

現時台灣入境總人數，剛已調增至每周5萬人次，但入境檢疫措施在9月1日後，仍會維持「3+4」規定，即3天居家檢疫（1人1戶或住防疫旅宿）及4天自主防疫（可返家1人1室），而在入境時（第0天）旅客亦需接受唾液採檢PCR。

旅客在登機出發前48小時，亦要先以手機完成「入境檢疫系統」線上健康申報，並提供入境後檢疫居所資料；若然旅客是台灣人、持有效居留證、來台轉機人士，在登機前亦可免除2日內之PCR報告。而台灣現時雖已容許親友或機關團體車輛到機場接送，但至今其實仍未開放外國旅客入境旅遊。

小總結：料疫情高峰後逐步鬆綁

至於台灣何時才正式開放觀光？估計可能要待台灣本土疫情高峰（專家推算約在9月至10月間）過後，才會逐步分階段實行，包括先把「3+4」規定調整為「0+7」完全7天自主防疫，之後再解除禁團令等，大家要耐心多等一會。