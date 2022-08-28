和主子戶外用餐　輕鬆放電

坊間有不少寵物餐廳，讓主人和寵物可以齊齊坐，將軍澳的單車及露營主題Cafe Peloton，戶外位置配露營餐枱和椅子，可讓主人和狗狗安坐。餐廳提供西式和東南亞Fusion的菜式，沙律、意粉等配上冬蔭公或香辣泰式汁，辛香開胃。澳洲M7和牛加冬蔭公醬炒香，配酸種麵包、俄羅斯紫椰菜及薯條，啖啖滋味。甜品控可選擇即焗牛角包窩夫配雪糕，再加一杯清爽的Orange Mocha或花茶，悠閒過日晨。

佐敦早前開設的Pastime Burger & Bar，寬敞戶外位置可讓寵物安坐，牆身有愛琴海主題的圖畫，很有度假感覺，狗店長Ted不定期和大家見面。漢堡可按個人喜好配搭，牛油或竹炭漢堡包配澳洲肉眼扒、雞扒、炸魚柳、手撕豬或安格斯牛肉，再揀選他他醬、老干媽辣醬或黑松露蛋黃醬等5款醬汁，各有風味。另一個店內主打就是串燒，推介燒蒜蓉香葱原條茄子、豬頸肉或鹽葱牛脷串等，再配各式雞尾酒或無酒精雞尾酒，猶如和愛犬到了外國旅行。店家貼心為狗狗預備菜單，無論是各式零食或蛋糕都有，可以開開心心齊齊食。

除了戶外位置，沙田一間新開的意法料理風Café Woofy，於室內指定區域都可以讓寵物入坐，歎住冷氣用餐。主人可品嘗多款意法料理，包括燒越南大蝦伴龍蝦忌廉汁意粉、野菌忌廉湯或燒豬肉伴焦糖洋葱烤窩夫牛角包，狗狗可享用狗狗啤酒、野菜豬肝法式凍批和慢煮美國極黑牛肋骨等，和主人齊歎高質美食。