姜麗文生B順其自然：女人唔係生仔機器！

藝人姜麗文（Lesley）今午（28日）現身九龍塘一商場，為自己與品牌合作並有份參與設計的服飾宣傳，有粉絲更即場購買十多套作支持。她高興說：「入行14年，終於有自己生意，好開心。」她解釋今次合作全因有愛：「我好鍾意睇書行書店，有次喺書店見到佢哋嘅襪設計得好得意，愛上咗之後仲喺經社交網寫咗封Fans信畀佢哋，後來仲做咗朋友成日傾偈，會同對方傾吓同家人相處嘅事。」

她指某日與對方談到Love Language（源自一本書籍《愛之語》，當中談及5種表達和感受情侶間愛的方式），雙方便產生合作念頭，她解釋自從學會這5種方式後，與爸爸、老公及朋友之間的關係變得更好，今次就將這5種方式融入設計中：「我自己係屬於『肯定言語』，我好需要人讚，如果老公唔同我講『I love you』，或者『你好靚』，我會諗佢係咪唔愛我，你見我都成日讚人，因為呢種係我表達愛嘅方式。」她指父親秦沛很少開口讚人，但當他知道這件事後便經常讚她：「我唱歌唱得好會讚我，煮完飯畀佢食就會話好好食，至於我爸爸嘅方式係『行動』，例如出面好凍佢會提我帶多件衫，我咁大個人唔通唔知咩？但當我明白之後就知呢個係佢愛嘅方式。」

至於工作方面，她表示剛從日本拍攝回來：「去日本幫公司拍咗個節目，繼續拍《愛‧回家之開心速遞》，嚟緊9月會出新歌。（咁忙咪冇時間造人？）女人唔止係生仔機器嘛，仲有事業要發展㗎，哈哈！」她指一切順其自然，不會刻意強求。