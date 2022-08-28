Winka＠COLLAR恨做女殺手　ANSONBEAN爛面都唔怕！

早前MIRROR紅館演唱會發生嚴重意外，組合COLLAR成員So Ching的舞蹈員男友李啟言（阿Mo）被巨屏擊中受傷，事件後So Ching一直停工缺席組合活動。今日COLLAR另一成員Winka聯同ANSONBEAN出席《apm X 明日戰記》電影宣傳活動，身為So Ching好友的Winka事前已講明不接受傳媒訪問，現場所見，Winka心情不俗，不停跟粉絲揮手及派心心，2人即場合唱電影主題曲又跟粉絲玩遊戲。台上被問到獲邀獻唱主題曲的感受，Winka坦言初時以為是被整蠱，不敢相信，直到收到Demo才相信是真：「係個好難得嘅機會，但都好緊張，擔心唱得唔好。」又指若有機會在科幻片中演出，最想飾演女殺手，因為平時笑得太多，故希望角色酷一點。

單拖受訪的ANSONBEAN被問到要獨力宣傳，他笑言：「係啩！其實都唔係，大家都有喺唔同媒體宣傳。（少咗Winka一齊做訪問，可唔可惜？）都有啲可惜。（會唔會好大壓力？）都冇壓力，都係照樣宣傳。」他稱活動前有跟Winka聊天，感覺對方心情不錯，並表示認識阿Mo，但不算熟絡。

另外，他指若有機會演出科幻片，最想有大量動作戲：「有幾多打幾多，最好用晒啲武器，我想做奸角，因為奸人多數打得多啲。（你覺得自己可以勝任？）我都奸到，浸一段時間就得，都係跟劇本做，而且每個奸角都係自己故事入面嘅英雄。（要你化醜妝肯唔肯？）冇問題，就算化到我塊面爛晒，剃崩我條眉都可以，我細個都撞崩過條眉，可以靠畫眉遮住。（叫老闆開部戲畀你？）如果有機會真係好想演動作片。」