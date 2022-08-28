奬門人︱炎明熹嚇到失魂　扮豬叫緊張到聞胳肋底

「聲夢」學員炎明熹（Gigi）與張馳豪（Aska）、黃奕斌、冼靖峰（Archie）、何晉樂（Rock）、孫漢霖（火雞）、潘靜文（Sherman）、文凱婷（Aeren）等，亮相今晚（28日）播出的《開心無敵獎門人》，一班「聲夢傳奇隊」大晒功架，在節目中以Acapella形式唱出節目主題曲，打頭陣出場的Gigi被大波波嚇到失晒魂，她又放下偶像包袱扮豬叫，十分落力。事後，緊張到爆汗的她以衫袖抹去嘴上的汗，但因動作滑稽，惹得森美爆笑問道：「你做乜聞胳肋底？」同隊的Sherman則挑戰要講出「初吻冇可能發生嘅地方」，Sherman連環爆出「靈堂」、「樂小姐間房」等搞笑答案。

節目中奬門人曾志偉眼見「J2ers隊」食白果，給他們機會反擊：「最後一題答中，就當你哋贏！」結果胡敏芝成功估中答案「一個救全家」，其他J2ers即時將她拋起慶祝，氣氛熱鬧。而在「開心無敵大電視」環節同樣搞笑，慘遭圍攻的C君被指是「哈比人」及「粉腸」，陳欣茵不顧形象發出姣爆聲音扮「綠茶婊」，去到觀眾最愛的「開心無敵彈遮遮」環節，森美與C君組隊出戰，但兩人頻頻答錯問題硬食淋雨酷刑，鬼主意多多的森美竟「開外掛」拿出私家遮，最後被獎門人發現兼沒收，非常過癮。