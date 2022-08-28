林家謙帶「林家犬」上紅館　極具明星風範搶盡主人Fo

「唱作歌手」林家謙第6場紅館《Summer Blues演唱會》，除請得「林家犬」Waffle擔任驚喜嘉賓，陪他繞場多周唱歌，氹得歌迷開心到震外，又有好友Tyson Yoshi、Serrini和「靚聲王」岑寧兒登場，而壓軸更發放「超級震撼彈」跟台灣歌手林宥嘉越洋連線。

「林家犬」Waffle與家謙一同唱《doodoodoo》時零怯場，被指連狗都有明星風範，觀眾一見牠出現，雖然現場歌迷的叫喊聲震裂紅館，但Waffle未有受驚，淡淡定跟着「狗奴」邊唱邊跳，可愛度爆燈。

之後Tyson Yoshi上台與Serrini獻唱《Something》及《If I die tonight》。Serrini搞笑地叫Tyson為她報仇，齊齊去除家謙衫，又爆料：「Tyson點解你咁鍾意佢（家謙）？因為有一次林家謙同我講，唔知點解你咁鍾意佢...」家謙聞言大叫：「喂，我幾時有講呀？」Tyson說：「你咪咁自以為是啦！林家謙！」林家謙就鬧Serrini：「你係咪夢遊？」Tyson說：「你搞到我好尷尬呀！」完全不理兩人反應，繼續叫Tyson：「你解釋吓，你咁鍾意佢，你錫啖先啦，咁多我都錫唔到佢，今日你幫我錫佢啦！」引爆全場笑彈。

當家謙越洋請來林宥嘉現場連線直播當嘉賓，觀眾驚喜萬分，歡呼不斷，林宥嘉用廣東話跟歌迷打招呼：「Hello，香港朋友你哋好！我係林宥嘉！依家係live，唔係錄影！好耐冇講廣東話...但係我好開心聽到你哋嘅歡呼聲！好開心，林家謙你邀請我做嘉賓，我沒飛過來，我第一次用這樣方法當嘉賓，感受不到現場如何，希望導演組會拍給我看，我很期待現場是甚麼感覺。」林家謙又謂：「非常感謝你，我很榮幸邀請到你當嘉賓，你在我音樂生涯上是很重要的一位，所以我很想邀請到你。你知道嗎？今天是我演唱會第二次加場，我加場、宥嘉場！所以很開心啊！」林宥嘉說：「我覺得林家謙係一個好溫柔嘅人，溫柔係一個好power 嘅個人特質。所以呢...今天這個演唱會完咗之後，你哋可以記住這一種感覺，記住溫柔係一個好好嘅嘢，我哋要好溫柔咁生活，去做所有嘅嘢，家謙你第一次開演唱會，開七場啊！很棒！現場可能有觀眾朋友不知我係邊位，我叫林宥嘉喎。」語畢全場掌聲雷動及歡呼！

林宥嘉跟林家謙合唱了《壞與更壞》及《飛》，宥嘉表示《壞與更壞》是他與家謙合作上一首很重要的歌，沒想到家謙的作品可以讓他的第一首廣東歌有這麼多人喜歡。家謙為他現場彈琴伴奏合唱，但當準備開始時，宥嘉忽然叫等等，讓現場的家謙也很緊張，以為連線上出了甚麼錯誤，宥嘉笑道：「唔係好緊張，等等，我係要好好享受...」

合唱《飛》時，宥嘉就說：「這是另外一首家謙寫給我的很重要的作品。這歌非常之鼓勵人心！」忽然他問家謙：「你比我年紀小吧？你幾歲？我35。」家謙笑道：「真的要講嗎？我30…」宥嘉謂：「我相信今天在場很多觀眾朋友，也許年紀更輕的，很多時侯，不是年紀輕才需要勇氣去面對未知。不管幾歲，都需要勇氣去面對未知。在座每個人，包括我，家謙，每個人都有不同工作，甚至有人還未找到工作，每個人擁抱的天空都是不一樣，要知道自己的珍貴，而且當你面對未知天空時侯，希望你有勇氣。所以我們唱這首歌送給大家，這首歌叫《飛》！」宥嘉唱完之後，在觀眾歡呼聲中再說：「這一兩年世界有很多變化，其實這個世界一直都在變化，如果明年有一個變化是我要去紅館開演唱會，邀請大家，多謝大家，bye bye…。」