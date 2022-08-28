終於有背鍵！PS5新手掣公開

PlayStation 5專用高自訂性DualSense Edge無線手掣的外觀及功能正式公開。(互聯網)

遊戲界一直盛傳SIE會推出電競級手掣，日前廠方終於在Gamescom科隆遊戲展發表全新PS5專用DualSense Edge無線手掣，最大賣點是提供多種軟硬體自訂選項，讓玩家可針對不同遊戲切換控制方法。

新手掣外觀保留了DualSense的手感與外形，以及觸覺回饋、自適應扳機、麥克風、動態控制等功能，但就加入了兩個背面按鈕，同時提供三種可更換的操作桿帽，包括標準、高圓頂或低圓頂，提升抓握力和穩定性。另外，新手掣容許調整操作桿的靈敏度與盲區，每個扳機按鈕也可透過選項調整，例如玩FPS遊戲時手動調降扳機行程以加快輸入；又在縮小盲區，以在賽車遊戲中更精準地控制油門。

很多第三方遊戲手掣都能儲存巨集，DualSense Edge終於加入類似功能，可儲存多個控制設定檔，並可透過Fn按鈕快速切換。Fn按鈕也可用於調整音量和聊天平衡，以及進入控制器的設定選單，在遊戲內測試新的控制修改等，功能比以前更豐富。

新手掣配備一條USB Type-C編織連接線，經端子外殼來固定於手掣上，降低滑脫的風險。隨附的攜帶收納盒將DualSense Edge無線控制器和組件整收在一起，並可透過USB連接線直接為盒內的手掣充電。至於推出日期及售價暫時就未有公布，廠方表示將於未來數月發表更多消息，機迷要玩新手掣就要等等了！

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遊戲大作《Marvel's Spider-Man Remastered》最近登陸PC平台，並以PS5版為基礎開發，除支援光線追蹤及高幀速運行外，還對應NVIDIA DLSS（深度學習超級採樣）及NVIDIA DLAA（深度學習反鋸齒）模式，在拉高幀率的同時無損影像品質。PC版支援各種屏幕比例，包括超寬21:9、全景32:9，並可以滑鼠鍵盤或DualSense手掣操作，後者更可體驗到自適應扳機的回饋功能和觸覺反應，跟在Console機無異。